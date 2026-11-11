Wajib Dicoba! 3 Tempat Makan Bakmi Enak di Bekasi yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com -- Bekasi memiliki beragam pilihana kuliner yang menarik untuk dicoba, salah satunya adalah bakmi yang menjadi hidangan favorit banyak orang.

Perpaduan mie kenyal dengan bumbu gurih serta aneka topping membuat makanan ini sangat cocok dinikmati kapan saja.

Di Bekasi, terdapat banyak tempat makan yang menyediakan menu bakmi, mulai dari bakmi ayam dengan topping melimpah hingga bakmi dengan racikan bumbu khas. Beberapa tempat makan ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu makan siang dan makan malam.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan bakmi yang enak di Bekasi yang bikin ketagihan.

1. Bakmi CintaQ

Bakmi CintaQ merupakan tempat makan bakmi di Bekasi yang menawarkan sajian bakmi dengan cita rasa gurih dan mengenyangkan.

Dilansir dari akun Instagram @bakmicintaq, tempat makan bakmi ini memiliki banyak menu makanan, seperti bakmi ayam, bakmi ayam bakso, bakmi ayam jamur, bakmi kare bakso, dan menu bakmi lainnya.

Untuk harga bakmi di Bakmi CintaQ dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribu dan tempat makan ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Taman Wisma Asri, No. 36, RT.003/RW.031, Tlk, Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

2. Toko Bakmi Kita

Toko Bakmi Kita menjadi salah satu pilihan kuliner di Bekasi yang menarik untuk dikunjungi karena menawarkan sajian mie yang menggugah selera. Tempat makan ini cocok dikunjungi bagi para pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan bakmi lezat dengan cita rasa gurih dan tekstur mie kenyal.

Dilansir dari akun Instagram @tokobakmikita, tempat makan ini menawarkan banyak pilihan menu bakmi, seperti bakmi ayam kampung, bakmi ayam chili oil, dan bakmi ayam. Para pengunjung dapat memiliki jenis mie yang akan mereka santap, seperti mie kecil dan mie lebar.

Terdapat juga menu makanan lainnya, seperti ayam telur asin, ayam kungpao, buncis Singapura, brokoli bawang putih, sapo tahu, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga bakmi di Toko Bakmi Kita dikenakan harga mulai dari Rp 29 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribu.

Tempat makan bakmi ini berlokasi di Café Walk, Jl. Western Boulevard, Jl. Grand Wisata , No. Lot 1C, Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

3. Mura Bakmi & Coffee

Mura Bakmi & Coffee merupakan tempat makan yang menawarkan menu bakmi dengan sajian modern dan tempat makan ini memiliki menu spesial yaitu bakmi sapi asap.

Dilansir dari akun Instagram @mura.bakmidankopi, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti bakmi ori, bakmi yamin, bakmi kari original, bakmi kari karage, bakmi sei sapi, dan menu bakmi lainnya.

Tak hanya menawarkan menu bakmi, di tempat makan ini menawarkan menu makanan lainnya, seperti nasi sapi asap, nasi ayam asap, dimsum ayam, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga bakmi di Mura Bakmi & Coffee dikenakan harga mulai dari Rp 19 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribu.

Tempat makan bakmi ini berlokasi di Jl. Mustika Jaya, RT.002/RW.006, Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.