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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 11 November 2026 | 21.19 WIB

Wajib Dicoba! 3 Tempat Makan Bakmi Enak di Bekasi yang Bikin Ketagihan

3 Tempat Makan Bakmi di Bekasi yang Bikin Ketagihan./Instagram @mura.bakmidankopi - Image

3 Tempat Makan Bakmi di Bekasi yang Bikin Ketagihan./Instagram @mura.bakmidankopi

JawaPos.com --   Bekasi memiliki beragam pilihana kuliner yang menarik untuk dicoba, salah satunya adalah bakmi yang menjadi hidangan favorit banyak orang.

Perpaduan mie kenyal dengan bumbu gurih serta aneka topping membuat makanan ini sangat cocok dinikmati kapan saja.

Di Bekasi, terdapat banyak tempat makan yang menyediakan menu bakmi, mulai dari bakmi ayam dengan topping melimpah hingga bakmi dengan racikan bumbu khas. Beberapa tempat makan ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu makan siang dan makan malam.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan bakmi yang enak di Bekasi yang bikin ketagihan.

1.       Bakmi CintaQ

Bakmi CintaQ merupakan tempat makan bakmi di Bekasi yang menawarkan sajian bakmi dengan cita rasa gurih dan mengenyangkan.

Dilansir dari akun Instagram @bakmicintaq, tempat makan bakmi ini memiliki banyak menu makanan, seperti bakmi ayam, bakmi ayam bakso, bakmi ayam jamur, bakmi kare bakso, dan menu bakmi lainnya.

Untuk harga bakmi di Bakmi CintaQ dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribu dan tempat makan ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Taman Wisma Asri, No. 36, RT.003/RW.031, Tlk, Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

2.       Toko Bakmi Kita

Toko Bakmi Kita menjadi salah satu pilihan kuliner di Bekasi yang menarik untuk dikunjungi karena menawarkan sajian mie yang menggugah selera. Tempat makan ini cocok dikunjungi bagi para pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan bakmi lezat dengan cita rasa gurih dan tekstur mie kenyal.

Editor: Hanny Suwindari
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