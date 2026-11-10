Tak Perlu ke Restoran! Ini Resep Daging Sapi Cabai Hijau yang Gurih dan Menggugah Selera

Resep Daging Cabai Hijau Khas Restoran yang Enak. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Hidangan berbahan dasar daging sapi selalu menjadi pilihan menarik untuk menu makan bersama keluarga. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah daging cabai hijau dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang menggugah selera. Masakan ini menggunakan potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk, kemudian dipadukan dengan sambal cabai hijau berbumbu. Sensasi pedas yang segar dari cabai berpadu dengan gurihnya daging sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan khas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, daging cabai hijau ala restoran bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Resep ini mengandalkan bumbu rempah, cabai hijau, serta teknik memasak yang membuat daging terasa lembut dan bumbunya meresap. Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat sebagai hidangan makan siang maupun makan malam. Rasanya yang pedas dan gurih juga bisa menjadi pilihan bagi pencinta masakan berbumbu kuat. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan-bahan dan langkah memasak daging cabai hijau yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-Bahan Daging Cabai Hijau 600 gram daging sapi bagian sengkel. Bumbu Halus 6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

2 butir kemiri

4 cm lengkuas

1 ruas kunyit

3 cm jahe

100 ml minyak goreng Bahan Tambahan 6 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan

100 gram gula merah

2 sendok makan kecap manis

2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

1 sendok teh merica

Sekitar 1.500 ml air Bahan Sambal Cabai Hijau 5–6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

1–2 buah terasi atau sekitar 4–8 gram

100 ml minyak goreng

2 buah tomat hijau

20 buah cabai rawit hijau, cincang

8 buah cabai hijau, cincang

4 buah cabai gendot, cincang

1–2 sendok teh garam

¾ sendok makan gula

¾ sendok teh penyedap

¼ sendok teh merica Bahan Pelengkap 8–10 buah cabai rawit hijau, iris sesuai selera Cara Membuat Daging Cabai Hijau 1. Haluskan bumbu utama Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, dan minyak goreng ke dalam blender. Proses seluruh bahan sampai teksturnya benar-benar halus. 2. Tumis bumbu hingga harum Panaskan bumbu halus di dalam wajan. Tambahkan daun salam dan serai yang sudah dimemarkan. Tumis menggunakan api sedang hingga bumbu matang, harum, dan kadar airnya berkurang. 3. Masak daging bersama rempah Masukkan daging sengkel ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh permukaannya berubah warna kecokelatan dan terbalut bumbu secara merata. Tuangkan air, kemudian tambahkan kecap manis, gula merah, garam, merica, serta kaldu bubuk. Aduk kembali agar semua bahan tercampur. 4. Tunggu hingga daging empuk Masak daging menggunakan api kecil selama kurang lebih satu jam atau sampai teksturnya empuk. Jika air mulai menyusut sebelum daging matang, tambahkan air secukupnya. 5. Iris daging menjadi potongan tipis Setelah daging matang, angkat dan tiriskan. Diamkan hingga suhunya turun, kemudian iris tipis sesuai selera agar lebih mudah disantap. 6. Siapkan sambal cabai hijau Masukkan bawang merah, bawang putih, terasi, tomat hijau, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu sambal. 7. Tumis sambal hingga matang Panaskan sambal yang sudah dihaluskan di dalam wajan. Masak hingga kadar airnya mulai berkurang, kemudian masukkan cabai hijau, cabai rawit, dan cabai gendot yang sudah dicincang. Aduk perlahan dan masak menggunakan api kecil hingga sambal matang serta mengeluarkan aroma harum. 8. Campurkan daging dengan sambal Masukkan irisan daging sapi ke dalam tumisan sambal hijau. Tambahkan garam, gula, penyedap, dan merica sesuai takaran. Aduk hingga seluruh potongan daging terbalut sambal dan bumbu meresap dengan baik. 9. Tambahkan cabai rawit dan sajikan Masukkan irisan cabai rawit hijau sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Aduk sebentar, kemudian matikan api dan pindahkan masakan ke wadah saji. Daging cabai hijau ala restoran kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging sapi yang empuk dengan sambal hijau bercita rasa pedas dan gurih membuat hidangan ini cocok menjadi menu andalan di rumah. Jika menyukai sensasi pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera keluarga.