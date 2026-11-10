Cuma 15 Menit di Dapur! Ini Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Lezat dan Ekonomis
JawaPos.com – Mencari inspirasi menu rumahan yang mudah dibuat, mengenyangkan, sekaligus ramah di kantong? Mie kuah ayam labu siam bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari. Menu ini menawarkan perpaduan mie yang kenyal, potongan ayam yang gurih, serta labu siam dengan tekstur lembut dan cita rasa segar. Kuahnya yang hangat juga membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga, terutama ketika cuaca sedang dingin. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, mie kuah ayam labu siam dapat disiapkan hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Selain proses pembuatannya yang relatif singkat, bahan-bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Dengan bahan sederhana, hidangan ini cocok dijadikan alternatif menu makan siang maupun makan malam. Cara memasaknya pun cukup mudah sehingga bisa dicoba oleh siapa saja, termasuk yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatan mie kuah ayam labu siam yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Bahan marinasi ayam: Bahan utama: Bahan pelengkap: Mie kuah ayam labu siam siap disantap selagi hangat. Perpaduan kuah gurih, ayam yang lembut, dan labu siam yang segar menjadikan hidangan sederhana ini cocok sebagai pilihan menu praktis untuk keluarga.
Bahan-Bahan Mie Kuah Ayam Labu Siam
Cara Membuat Mie Kuah Ayam Labu Siam
JawaPos.com – Mencari inspirasi menu rumahan yang mudah dibuat, mengenyangkan, sekaligus ramah di kantong? Mie kuah ayam labu siam bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari.
Menu ini menawarkan perpaduan mie yang kenyal, potongan ayam yang gurih, serta labu siam dengan tekstur lembut dan cita rasa segar. Kuahnya yang hangat juga membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga, terutama ketika cuaca sedang dingin.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, mie kuah ayam labu siam dapat disiapkan hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Selain proses pembuatannya yang relatif singkat, bahan-bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar.
Dengan bahan sederhana, hidangan ini cocok dijadikan alternatif menu makan siang maupun makan malam. Cara memasaknya pun cukup mudah sehingga bisa dicoba oleh siapa saja, termasuk yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak.
Berikut daftar bahan dan langkah pembuatan mie kuah ayam labu siam yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.
Bahan marinasi ayam:
Bahan utama:
Bahan pelengkap:
Mie kuah ayam labu siam siap disantap selagi hangat. Perpaduan kuah gurih, ayam yang lembut, dan labu siam yang segar menjadikan hidangan sederhana ini cocok sebagai pilihan menu praktis untuk keluarga.
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