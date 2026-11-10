Bikin Nagih! Resep Kwetiau Goreng Spesial ala Restoran, Praktis Dibuat di Rumah

Resep Kwetiau Goreng yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu sajian yang banyak disukai karena perpaduan rasanya yang gurih, teksturnya yang kenyal lembut, serta aroma bumbu yang menggugah selera. Menu berbahan dasar mi pipih ini cukup mudah ditemukan, mulai dari restoran Chinese food hingga pedagang kaki lima yang berjualan pada malam hari. Namun, menikmati kwetiau goreng lezat tidak harus selalu membelinya di luar. Kamu juga bisa mengolahnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Baca Juga:Anti Ribet! Resep Nasi Gurih Ayam Pedas Rice Cooker dengan Aroma Rempah yang Menggoda Agar rasanya semakin istimewa, kwetiau dapat dipadukan dengan udang, telur bebek, dan lapchiong ayam. Tambahan taoge serta kucai juga membuat hidangan ini semakin kaya rasa dan memiliki tekstur yang beragam. Kunci kelezatannya terletak pada racikan bumbu yang tepat, terutama bawang putih, kecap manis, saus tiram, dan sedikit minyak wijen jika ingin menambahkan aroma khas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng spesial yang praktis dibuat sendiri di rumah. Bahan-Bahan Kwetiau Goreng Spesial 450 gram kwetiau basah

125 gram udang kupas frozen

1 buah lapchiong ayam

2 butir telur bebek

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm sambal terasi atau saus sambal

1 sdm saus tiram

1 sdt kecap Maggi

½ sdm kaldu bubuk

1½ sdm kecap manis

30 gram kucai

90 gram taoge

2 batang daun bawang

2 sdm minyak

MSG secukupnya (opsional) Bahan pelengkap: Timun secukupnya Cara Membuat Kwetiau Goreng Spesial Siapkan semua bahan. Cincang bawang putih, iris bawang merah, kemudian potong daun bawang secara menyerong. Iris kucai menjadi beberapa bagian dan potong lapchiong ayam sesuai selera. Tumis bawang putih. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih cincang. Tumis sampai aromanya harum dan mulai mengeluarkan wangi khas. Masukkan kwetiau. Tambahkan kwetiau basah dan bawang merah ke dalam wajan. Masak menggunakan api besar sambil diaduk hingga sebagian permukaannya sedikit kecokelatan. Tambahkan bahan pelengkap utama. Masukkan udang kupas, daun bawang, lapchiong ayam, dan telur bebek. Aduk serta masak sebentar hingga semua bahan tercampur. Racik bumbu. Tambahkan kecap Maggi, saus tiram, kaldu bubuk, kecap manis, serta sambal terasi. Aduk sampai bumbu melapisi kwetiau secara merata. Masukkan sayuran. Tambahkan kucai dan taoge, kemudian masak sebentar hingga semua bahan matang dan bumbu meresap. Sajikan selagi hangat. Angkat kwetiau goreng dari wajan, kemudian tata di atas piring. Tambahkan irisan mentimun sebagai pelengkap agar rasanya semakin segar. Kwetiau goreng spesial ala rumahan siap dinikmati bersama keluarga. Dengan perpaduan udang yang gurih, telur bebek, lapchiong ayam, serta bumbu yang meresap sempurna, hidangan sederhana ini bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam yang menggugah selera. Selain praktis, resep ini juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, misalnya dengan menambahkan cabai bagi pencinta makanan pedas atau memperbanyak sayuran agar lebih bervariasi.