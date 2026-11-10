Bikin Nagih! Resep Kwetiau Goreng Spesial ala Restoran, Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu sajian yang banyak disukai karena perpaduan rasanya yang gurih, teksturnya yang kenyal lembut, serta aroma bumbu yang menggugah selera. Menu berbahan dasar mi pipih ini cukup mudah ditemukan, mulai dari restoran Chinese food hingga pedagang kaki lima yang berjualan pada malam hari. Namun, menikmati kwetiau goreng lezat tidak harus selalu membelinya di luar. Kamu juga bisa mengolahnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Agar rasanya semakin istimewa, kwetiau dapat dipadukan dengan udang, telur bebek, dan lapchiong ayam. Tambahan taoge serta kucai juga membuat hidangan ini semakin kaya rasa dan memiliki tekstur yang beragam. Kunci kelezatannya terletak pada racikan bumbu yang tepat, terutama bawang putih, kecap manis, saus tiram, dan sedikit minyak wijen jika ingin menambahkan aroma khas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng spesial yang praktis dibuat sendiri di rumah. Bahan pelengkap: Kwetiau goreng spesial ala rumahan siap dinikmati bersama keluarga. Dengan perpaduan udang yang gurih, telur bebek, lapchiong ayam, serta bumbu yang meresap sempurna, hidangan sederhana ini bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam yang menggugah selera. Selain praktis, resep ini juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, misalnya dengan menambahkan cabai bagi pencinta makanan pedas atau memperbanyak sayuran agar lebih bervariasi.
Bahan-Bahan Kwetiau Goreng Spesial
Cara Membuat Kwetiau Goreng Spesial
JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu sajian yang banyak disukai karena perpaduan rasanya yang gurih, teksturnya yang kenyal lembut, serta aroma bumbu yang menggugah selera.
Menu berbahan dasar mi pipih ini cukup mudah ditemukan, mulai dari restoran Chinese food hingga pedagang kaki lima yang berjualan pada malam hari.
Namun, menikmati kwetiau goreng lezat tidak harus selalu membelinya di luar. Kamu juga bisa mengolahnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Agar rasanya semakin istimewa, kwetiau dapat dipadukan dengan udang, telur bebek, dan lapchiong ayam. Tambahan taoge serta kucai juga membuat hidangan ini semakin kaya rasa dan memiliki tekstur yang beragam.
Kunci kelezatannya terletak pada racikan bumbu yang tepat, terutama bawang putih, kecap manis, saus tiram, dan sedikit minyak wijen jika ingin menambahkan aroma khas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng spesial yang praktis dibuat sendiri di rumah.
Bahan pelengkap:
Kwetiau goreng spesial ala rumahan siap dinikmati bersama keluarga.
Dengan perpaduan udang yang gurih, telur bebek, lapchiong ayam, serta bumbu yang meresap sempurna, hidangan sederhana ini bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam yang menggugah selera.
Selain praktis, resep ini juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, misalnya dengan menambahkan cabai bagi pencinta makanan pedas atau memperbanyak sayuran agar lebih bervariasi.
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