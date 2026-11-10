Anti Ribet! Resep Nasi Gurih Ayam Pedas Rice Cooker dengan Aroma Rempah yang Menggoda

Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Lezat dan Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan istimewa tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur? Nasi gurih ayam pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba. Perpaduan nasi berbumbu santan dengan ayam berbumbu pedas menghadirkan cita rasa gurih yang kaya rempah. Aroma daun pandan, serai, dan daun salam juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Menariknya, proses memasak nasi dan ayam bisa dilakukan sekaligus menggunakan rice cooker. Jadi, kamu tidak perlu menyiapkan banyak peralatan untuk menghasilkan hidangan yang lezat. Resep ini juga bisa dikreasikan menjadi nasi bakar dengan tambahan daun kemangi yang memberikan aroma khas. Baca Juga:Bikin Menu Makan Makin Istimewa! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam ala Rumahan Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat nasi gurih ayam pedas menggunakan rice cooker yang bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Bahan-Bahan Nasi Gurih Ayam Pedas Bahan nasi gurih: 300 gram beras

400 ml air

3 cm lengkuas

2 lembar daun salam

1 batang serai

2 lembar daun pandan

8 buah cabai rawit merah

8 buah cabai rawit hijau

1 sdm margarin

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk Bahan ayam: 250 gram paha ayam filet

½ buah jeruk nipis

2 sdt maizena

2 sdm santan

½ sdt garam

½ sdt kaldu ayam bubuk

⅛ sdt merica

1 sdt gula pasir Bahan sambal: 3 sdm minyak

12 buah cabai merah keriting

2 buah cabai rawit merah (opsional)

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

5 lembar daun jeruk

2 gram terasi bakar Bahan tambahan: Daun pisang secukupnya

Daun kemangi secukupnya Cara Membuat Nasi Gurih Ayam Pedas Siapkan sambal berbumbu. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daun jeruk, dan terasi bakar. Tumis hingga harum. Aduk seluruh bahan sampai matang dan warnanya berubah menjadi sedikit kecokelatan. Angkat, kemudian biarkan sebentar hingga tidak terlalu panas. Haluskan sambal. Masukkan bahan tumisan ke dalam food chopper, lalu proses hingga teksturnya halus. Sisihkan sambal untuk digunakan sebagai bumbu ayam. Potong dan marinasi ayam. Iris paha ayam filet secara memanjang agar mudah matang dan bumbunya meresap. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, merica, gula pasir, air perasan jeruk nipis, maizena, santan, serta sambal yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata. Pastikan seluruh bagian ayam terlapisi bumbu dengan baik. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sebelum dimasak bersama nasi. Siapkan beras dalam rice cooker. Cuci beras hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam wadah rice cooker. Tambahkan air, garam, dan kaldu ayam bubuk, lalu aduk sampai tercampur. Masukkan rempah dan ayam. Tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, serai geprek, daun salam, daun pandan, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, serta ayam yang telah dimarinasi. Masukkan margarin sebagai sentuhan akhir untuk menambah rasa gurih. Masak hingga matang. Tutup rice cooker dan tekan tombol memasak. Tunggu sampai nasi dan ayam matang. Setelah proses selesai, periksa kematangan ayam serta nasi sebelum disajikan. Kreasikan menjadi nasi bakar (opsional). Siapkan daun pisang, kemudian letakkan daun kemangi, nasi gurih, dan ayam di atasnya. Bungkus dengan rapi dan sematkan tusuk gigi agar tidak terbuka. Bakar hingga harum. Panggang bungkusan nasi menggunakan wajan pemanggang atau alat pembakar hingga daun pisang sedikit kecokelatan dan aromanya keluar. Nasi gurih ayam pedas rice cooker siap dinikmati. Hidangan ini bisa langsung disajikan dalam keadaan hangat atau diolah kembali menjadi nasi bakar untuk memberikan sensasi aroma yang lebih khas. Dengan perpaduan santan, rempah-rempah, sambal, dan ayam berbumbu, menu sederhana ini cocok menjadi pilihan makan siang maupun makan malam bersama keluarga.