Anti Ribet! Resep Nasi Gurih Ayam Pedas Rice Cooker dengan Aroma Rempah yang Menggoda

JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan istimewa tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur? Nasi gurih ayam pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba. Perpaduan nasi berbumbu santan dengan ayam berbumbu pedas menghadirkan cita rasa gurih yang kaya rempah. Aroma daun pandan, serai, dan daun salam juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Menariknya, proses memasak nasi dan ayam bisa dilakukan sekaligus menggunakan rice cooker. Jadi, kamu tidak perlu menyiapkan banyak peralatan untuk menghasilkan hidangan yang lezat. Resep ini juga bisa dikreasikan menjadi nasi bakar dengan tambahan daun kemangi yang memberikan aroma khas. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat nasi gurih ayam pedas menggunakan rice cooker yang bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Bahan nasi gurih: Bahan ayam: Bahan sambal: Bahan tambahan: Nasi gurih ayam pedas rice cooker siap dinikmati. Hidangan ini bisa langsung disajikan dalam keadaan hangat atau diolah kembali menjadi nasi bakar untuk memberikan sensasi aroma yang lebih khas. Dengan perpaduan santan, rempah-rempah, sambal, dan ayam berbumbu, menu sederhana ini cocok menjadi pilihan makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bahan-Bahan Nasi Gurih Ayam Pedas
Cara Membuat Nasi Gurih Ayam Pedas
JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan istimewa tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur? Nasi gurih ayam pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba.
Perpaduan nasi berbumbu santan dengan ayam berbumbu pedas menghadirkan cita rasa gurih yang kaya rempah. Aroma daun pandan, serai, dan daun salam juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera.
Menariknya, proses memasak nasi dan ayam bisa dilakukan sekaligus menggunakan rice cooker. Jadi, kamu tidak perlu menyiapkan banyak peralatan untuk menghasilkan hidangan yang lezat.
Resep ini juga bisa dikreasikan menjadi nasi bakar dengan tambahan daun kemangi yang memberikan aroma khas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat nasi gurih ayam pedas menggunakan rice cooker yang bisa dipraktikkan sendiri di rumah.
Bahan nasi gurih:
Bahan ayam:
Bahan sambal:
Bahan tambahan:
Nasi gurih ayam pedas rice cooker siap dinikmati. Hidangan ini bisa langsung disajikan dalam keadaan hangat atau diolah kembali menjadi nasi bakar untuk memberikan sensasi aroma yang lebih khas.
Dengan perpaduan santan, rempah-rempah, sambal, dan ayam berbumbu, menu sederhana ini cocok menjadi pilihan makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022