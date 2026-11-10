Bikin Menu Makan Makin Istimewa! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam ala Rumahan
JawaPos.com – Bebek goreng menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging yang khas. Apalagi jika diolah menggunakan aneka rempah dan disajikan bersama sambal hitam yang pedas serta kaya rasa.
Kombinasi kulit bebek yang renyah, daging yang empuk, dan sambal dengan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Kunci kelezatan bebek goreng terletak pada proses pengungkepan. Daging perlu dimasak bersama bumbu hingga empuk dan rempahnya meresap sempurna sebelum digoreng sampai berwarna kecokelatan.
Sementara itu, sambal hitam menjadi pelengkap istimewa karena memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang membuat selera makan semakin meningkat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bebek goreng krispi sambal hitam yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Bahan-bahan Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam
Bahan ungkepan:
- 2 ekor bebek
- 1 sdm garam
- 1 sdm penyedap
- 1,5 liter air
- 4 sachet terasi yang sudah dibakar
- 50 gram kelapa sangrai
- 35 gram gula aren, potong-potong
Bumbu halus:
- 10 siung bawang putih
- 2 buah kunyit ukuran sedang
- 1 sdm ketumbar
- 30 ml minyak goreng
Bumbu rajang:
- 20 butir kemiri
- 15 siung bawang merah
- 5 jempol lengkuas, iris tipis
- 1 jempol jahe, iris
- 2 buah kencur ukuran besar (opsional)
Bahan aromatik:
- 3 batang serai
- 5 lembar daun salam
- 5 lembar daun jeruk
Bahan sambal hitam:
- 8 siung bawang merah
- 5 siung bawang putih
- 5 buah cabai merah besar
- 25 buah cabai rawit merah
- 1–2 buah kluwek (opsional)
- 200 ml air ungkepan bebek
- 1 sdt penyedap
- ⅓ sdt garam
- 2 sdm rempah ungkepan bebek
- 200 ml air
- 20 gram gula aren
Bahan pelengkap:
- Nasi putih hangat
- Mentimun
- Daun kemangi
Cara Membuat Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam
- Siapkan bumbu dasar. Masukkan ketumbar, kencur, kunyit, minyak goreng, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, dan bawang merah ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata.
- Tumis bumbu. Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai matang dan minyak mulai terpisah. Tambahkan serai, daun salam, serta daun jeruk agar aromanya semakin harum.
- Ungkep daging bebek. Masukkan bebek ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan air, gula aren, terasi, garam, penyedap, dan kelapa sangrai. Masak selama 15–20 menit menggunakan api besar, kemudian kecilkan api dan lanjutkan memasak selama 20–30 menit.
- Pisahkan bebek dan bumbu. Setelah daging matang, angkat bebek lalu saring rempah-rempah beserta air ungkepannya. Diamkan bebek selama 15–20 menit sebelum digoreng.
- Buat sambal hitam. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kluwek, cabai merah besar, dan air ungkepan bebek menggunakan blender.
- Masak sambal. Tumis bumbu sambal sampai matang dan minyaknya keluar. Tambahkan gula aren, rempah ungkepan, penyedap, garam, serta air. Aduk dan masak hingga sambal mengental serta warnanya semakin pekat.
- Goreng bebek. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng bebek hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan dan renyah. Goreng juga sisa rempah ungkepan sampai kering, lalu tiriskan.
- Sajikan hidangan. Tata bebek goreng di atas piring, kemudian tambahkan sambal hitam, rempah goreng, mentimun, dan daun kemangi. Sajikan bersama nasi putih hangat.
Bebek goreng krispi sambal hitam siap dinikmati. Perpaduan daging yang empuk, bagian luar yang renyah, serta sambal hitam bercita rasa gurih dan pedas dijamin membuat menu makan di rumah semakin istimewa.
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