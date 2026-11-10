Kuah Hitamnya Kaya Rempah, Begini Resep Rawon Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Salah satu hidangan yang sudah lama menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah rawon, sajian berkuah dengan tampilan hitam pekat dan aroma rempah yang begitu khas.

Keistimewaan rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bahan utama bumbu. Biji kluwek menghasilkan warna gelap alami sekaligus memberikan cita rasa gurih dengan sentuhan rasa khas yang membuat hidangan ini berbeda dari sup daging lainnya.

Biasanya, rawon menggunakan potongan daging sapi yang dimasak bersama aneka rempah hingga empuk dan bumbunya meresap sempurna. Kuahnya yang kaya rasa semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Agar lebih lengkap, rawon juga sering dihidangkan dengan tauge pendek, telur asin, sambal, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis. Perpaduan pelengkap tersebut menghadirkan sensasi gurih, segar, dan pedas dalam satu sajian.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rawon khas Jawa Timur yang bisa dicoba sendiri di rumah. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu dapat menghadirkan hidangan legendaris ini untuk menu makan bersama keluarga.

Bahan-Bahan untuk Membuat Rawon 1. Bahan utama:

500 gram daging sapi sengkel

2 batang serai, digeprek dan dipotong

2 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 buah tomat merah

1,5 liter air

¾ sendok makan garam

2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

1,5 sendok makan gula pasir

½ sendok teh merica

1 batang daun bawang, dipotong 2. Bahan bumbu halus:

6 siung bawang putih

10 siung bawang merah

5 buah kluwek

4 butir kemiri sangrai

3 cm kunyit

50 ml minyak goreng

50 ml air 3. Bahan sambal:

20 buah cabai rawit merah

3 siung bawang putih

50 ml air

¼ sendok teh garam

½ sendok teh gula pasir

¼ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

Minyak goreng secukupnya 4. Bahan pelengkap:

Telur asin

Bawang goreng

Jeruk nipis

Kecambah atau tauge pendek Cara Membuat Rawon Khas Jawa Timur 1. Haluskan seluruh bumbu

Siapkan bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, kluwek, dan kunyit. Masukkan semua bahan tersebut ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng serta air.

Proses hingga seluruh bahan benar-benar halus dan tercampur rata. Pastikan kluwek yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak berbau tengik atau menunjukkan tanda kerusakan.

2. Tumis bumbu hingga matang dan harum

Panaskan wajan dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan bumbu halus, lalu tumis sampai aromanya keluar dan minyak mulai terpisah dari bumbu.

Berikutnya, tambahkan serai, daun jeruk, serta daun salam. Aduk kembali hingga semua bahan aromatik mengeluarkan wangi khasnya.

3. Tambahkan air ke dalam tumisan

Setelah bumbu matang, tuangkan air sebanyak 1,5 liter ke dalam wajan. Aduk hingga bumbu tercampur dengan air, kemudian masak sampai kuah mendidih.

Jika sudah mendidih, pindahkan campuran kuah dan bumbu tersebut ke dalam panci presto.

4. Masukkan daging dan bumbu pelengkap

Tambahkan potongan daging sapi sengkel ke dalam panci. Masukkan pula tomat merah, daun bawang, garam, kaldu bubuk, merica, dan gula pasir.

Aduk perlahan agar seluruh bahan tercampur merata. Setelah itu, tutup panci presto dan masak selama kurang lebih 60 menit sesuai petunjuk penggunaan alat.

5. Siapkan bahan untuk sambal

Sambil menunggu rawon matang, kamu bisa membuat sambal pendampingnya. Masukkan cabai rawit merah dan bawang putih ke dalam food processor, kemudian haluskan hingga teksturnya sesuai selera.

6. Masak sambal hingga bumbunya meresap

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan cabai dan bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian tumis sebentar.

Tambahkan air, garam, gula pasir, serta kaldu bubuk. Aduk sampai rata dan masak hingga air menyusut. Setelah matang, angkat dan sisihkan.

7. Siapkan seluruh pelengkap

Setelah rawon matang, pastikan daging sudah empuk dan bumbu meresap. Siapkan mangkuk saji, kemudian tata kecambah, telur asin, serta pelengkap lainnya sesuai selera.

8. Sajikan rawon selagi hangat

Tuangkan kuah rawon bersama potongan daging sapi ke dalam mangkuk. Tambahkan sambal, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis.