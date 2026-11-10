Kuah Hitamnya Kaya Rempah, Begini Resep Rawon Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Rawon Khas Jawa Timur yang Bikin Nagih
JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Salah satu hidangan yang sudah lama menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah rawon, sajian berkuah dengan tampilan hitam pekat dan aroma rempah yang begitu khas.
Keistimewaan rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bahan utama bumbu. Biji kluwek menghasilkan warna gelap alami sekaligus memberikan cita rasa gurih dengan sentuhan rasa khas yang membuat hidangan ini berbeda dari sup daging lainnya.
Biasanya, rawon menggunakan potongan daging sapi yang dimasak bersama aneka rempah hingga empuk dan bumbunya meresap sempurna. Kuahnya yang kaya rasa semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.
Agar lebih lengkap, rawon juga sering dihidangkan dengan tauge pendek, telur asin, sambal, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis. Perpaduan pelengkap tersebut menghadirkan sensasi gurih, segar, dan pedas dalam satu sajian.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rawon khas Jawa Timur yang bisa dicoba sendiri di rumah. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu dapat menghadirkan hidangan legendaris ini untuk menu makan bersama keluarga.
1. Bahan utama:
2. Bahan bumbu halus:
3. Bahan sambal:
4. Bahan pelengkap:
1. Haluskan seluruh bumbu
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