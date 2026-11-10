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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 10 November 2026 | 22.22 WIB

Kuah Hitamnya Kaya Rempah, Begini Resep Rawon Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Rawon Khas Jawa Timur yang Bikin Nagih - Image

Resep Rawon Khas Jawa Timur yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Salah satu hidangan yang sudah lama menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah rawon, sajian berkuah dengan tampilan hitam pekat dan aroma rempah yang begitu khas.

Keistimewaan rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bahan utama bumbu. Biji kluwek menghasilkan warna gelap alami sekaligus memberikan cita rasa gurih dengan sentuhan rasa khas yang membuat hidangan ini berbeda dari sup daging lainnya.

Biasanya, rawon menggunakan potongan daging sapi yang dimasak bersama aneka rempah hingga empuk dan bumbunya meresap sempurna. Kuahnya yang kaya rasa semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Agar lebih lengkap, rawon juga sering dihidangkan dengan tauge pendek, telur asin, sambal, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis. Perpaduan pelengkap tersebut menghadirkan sensasi gurih, segar, dan pedas dalam satu sajian.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rawon khas Jawa Timur yang bisa dicoba sendiri di rumah. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu dapat menghadirkan hidangan legendaris ini untuk menu makan bersama keluarga.

Bahan-Bahan untuk Membuat Rawon

1. Bahan utama:

  • 500 gram daging sapi sengkel
  • 2 batang serai, digeprek dan dipotong
  • 2 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 buah tomat merah
  • 1,5 liter air
  • ¾ sendok makan garam
  • 2 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap
  • 1,5 sendok makan gula pasir
  • ½ sendok teh merica
  • 1 batang daun bawang, dipotong

2. Bahan bumbu halus:

  • 6 siung bawang putih
  • 10 siung bawang merah
  • 5 buah kluwek
  • 4 butir kemiri sangrai
  • 3 cm kunyit
  • 50 ml minyak goreng
  • 50 ml air

3. Bahan sambal:

  • 20 buah cabai rawit merah
  • 3 siung bawang putih
  • 50 ml air
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula pasir
  • ¼ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap
  • Minyak goreng secukupnya

4. Bahan pelengkap:

  • Telur asin
  • Bawang goreng
  • Jeruk nipis
  • Kecambah atau tauge pendek

Cara Membuat Rawon Khas Jawa Timur

1. Haluskan seluruh bumbu

Editor: Setyo Adi Nugroho
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