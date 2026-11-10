Mudah Dibuat di Rumah! Resep Tangyuan Khas Tiongkok dengan Kuah Jahe yang Menghangatkan

JawaPos.com – Tangyuan merupakan salah satu hidangan tradisional khas Tiongkok yang dikenal dengan bentuknya yang bulat dan teksturnya yang kenyal.

Kudapan ini terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menjadi bola-bola kecil,kemudian disiram dengan kuah manis.

Perlu diketahui bahwa tangyuan biasanya disajikan dalam berbagai perayaan keluarga dan hidangan ini memiliki makna kebersamaan dan keharmonisan karena bentuknya yang bulat melambangkan keutuhan.

Salah satu kreasi tangyuan yang cukup populer adalah tangyuan dengan kuah jahe. Perpaduan rasa manis dari gula dan sensasi hangat jahe membuat hidangan ini cocok dinikmati pada saat cuaca dingin atau ingin menikmati camilan yang hangat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (10/11), berikut ini resep untuk membuat tangyuan khas Tiongkok dengan kuah jahe yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tangyuan khas Tiongkok yang praktis.

Bahan-bahan untuk membuat tangyuan:

Bahan kulit:

· 200 gram tepung beras ketan putih

· 160 ml air hangat

Bahan isian:

· 75 gram wijen hitam

· 60 gram margarin cair

· 115 gram gula halus

· 1 sdm air

Bahan kuah Tangyuan:

· 300 ml air

· 3 sdm gula pasir

· 4 cm jahe

· 2 lembar daun pandan (opsional)

· Susu evaporasi

Bahan lainnya:

· Air untuk merebus

· ¾ sdt garam

Cara untuk membuat tangyuan:

· Sangrai wijen hitam hingga harum, sisihkan

· Lalu haluskan wijen hitam sangrai menggunakan blender, lalu masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan dengan margarin cair dan aduk, masukkan gula halus. Aduk kembali hingga tercampur dengan merata dan tambahkan air, aduk kembali

· Masukkan isian wijen hitam ke dalam plastik , lalu pipihkan dan diamkan di freezer selama 15 menit. Setelah isian dingin dan mengeras, potong-potong menjadi 25 bagian sama rata atau sekitar 10 gram. Bulatkan dan masukkan kembali isian wijen hitam ke freezer selama 20 menit

· Untuk membuat kuah, geprek jahe, lalu masukkan air gula pasir, jahe geprek, dan daun pandan ke dalam panci. Masak dengan api kecil selama 5 menit, lalu sisihkan daun pandan dan jahe

· Untuk adonan kulit, masukkan tepung beras ketan putih ke dalam mangkuk, lalu tuang air hangat sambil diaduk. Uleni adonan hingga permukaannya halus dan istirahatkan dalam keadaan tertutup selama 20 menit.

· Untuk membentuk tanyuan, timbang adonan kulit dengan berat masing-masing 14 gram. Bentuk seperti mangkuk, letakkan isian wijen hitam di tengahkan, kemudian tutup dan bulatkan

· Siapkan air mendidih dan berikan sedikit garam, masukkan tangyuan yang sudah dibentuk ke dalam air mendidih, rebus selama 7 menit dan angkat tangyuan yang sudah mengapung, lalu pindahkan ke air jahe

· Pindahkan tangyuan ke mangkuk saji dan tuang susu evaporasi sesuai selera

· Tangyuan siap disajikan