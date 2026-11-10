Mudah Dibuat di Rumah! Resep Tangyuan Khas Tiongkok dengan Kuah Jahe yang Menghangatkan

Resep Tangyuan Khas Tiongkok yang Enak dan Lembut./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Tangyuan merupakan salah satu hidangan tradisional khas Tiongkok yang dikenal dengan bentuknya yang bulat dan teksturnya yang kenyal.
Kudapan ini terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menjadi bola-bola kecil,kemudian disiram dengan kuah manis.
Perlu diketahui bahwa tangyuan biasanya disajikan dalam berbagai perayaan keluarga dan hidangan ini memiliki makna kebersamaan dan keharmonisan karena bentuknya yang bulat melambangkan keutuhan.
Salah satu kreasi tangyuan yang cukup populer adalah tangyuan dengan kuah jahe. Perpaduan rasa manis dari gula dan sensasi hangat jahe membuat hidangan ini cocok dinikmati pada saat cuaca dingin atau ingin menikmati camilan yang hangat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (10/11), berikut ini resep untuk membuat tangyuan khas Tiongkok dengan kuah jahe yang enak dan mudah dibuat di rumah.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tangyuan khas Tiongkok yang praktis.
Bahan-bahan untuk membuat tangyuan:
Bahan kulit:
· 200 gram tepung beras ketan putih
· 160 ml air hangat
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022