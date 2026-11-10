Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 10 November 2026 | 21.57 WIB

Mudah Dibuat di Rumah! Resep Tangyuan Khas Tiongkok dengan Kuah Jahe yang Menghangatkan

Resep Tangyuan Khas Tiongkok yang Enak dan Lembut./YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Tangyuan Khas Tiongkok yang Enak dan Lembut./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Tangyuan merupakan salah satu hidangan tradisional khas Tiongkok yang dikenal dengan bentuknya yang bulat dan teksturnya yang kenyal.

Kudapan ini terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menjadi bola-bola kecil,kemudian disiram dengan kuah manis.

Perlu diketahui bahwa tangyuan biasanya disajikan dalam berbagai perayaan keluarga dan hidangan ini memiliki makna kebersamaan dan keharmonisan karena bentuknya yang bulat melambangkan keutuhan.

Salah satu kreasi tangyuan yang cukup populer adalah tangyuan dengan kuah jahe. Perpaduan rasa manis dari gula dan sensasi hangat jahe membuat hidangan ini cocok dinikmati pada saat cuaca dingin atau ingin menikmati camilan yang hangat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (10/11), berikut ini resep untuk membuat tangyuan khas Tiongkok dengan kuah jahe yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tangyuan khas Tiongkok yang praktis.

Bahan-bahan untuk membuat tangyuan:

Bahan kulit:

·       200 gram tepung beras ketan putih

·       160 ml air hangat

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Khasiat Jahe untuk Kesehatan dan Aturan Konsumsi Harian yang Benar - Image
Kesehatan

9 Khasiat Jahe untuk Kesehatan dan Aturan Konsumsi Harian yang Benar

Rabu, 2 September 2026 | 02.07 WIB

Hangat dan Menyehatkan, 6 Manfaat Air Rebusan Jahe yang Perlu Diketahui - Image
Lifestyle

Hangat dan Menyehatkan, 6 Manfaat Air Rebusan Jahe yang Perlu Diketahui

Senin, 31 Agustus 2026 | 00.06 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore