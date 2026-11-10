Mudah Dibuat di Rumah! Resep Tangyuan Khas Tiongkok dengan Kuah Jahe yang Menghangatkan

JawaPos.com – Tangyuan merupakan salah satu hidangan tradisional khas Tiongkok yang dikenal dengan bentuknya yang bulat dan teksturnya yang kenyal.

Kudapan ini terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menjadi bola-bola kecil,kemudian disiram dengan kuah manis.

Perlu diketahui bahwa tangyuan biasanya disajikan dalam berbagai perayaan keluarga dan hidangan ini memiliki makna kebersamaan dan keharmonisan karena bentuknya yang bulat melambangkan keutuhan.

Salah satu kreasi tangyuan yang cukup populer adalah tangyuan dengan kuah jahe. Perpaduan rasa manis dari gula dan sensasi hangat jahe membuat hidangan ini cocok dinikmati pada saat cuaca dingin atau ingin menikmati camilan yang hangat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (10/11), berikut ini resep untuk membuat tangyuan khas Tiongkok dengan kuah jahe yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tangyuan khas Tiongkok yang praktis.

Bahan-bahan untuk membuat tangyuan:

Bahan kulit:

· 200 gram tepung beras ketan putih