Enak Pol! Resep Perkedel Kimpul yang Renyah di Luar dan Lembut di Dalam, Wajib Buat di Rumah

JawaPos.com – Perkedel menjadi salah satu hidangan sederhana yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Biasanya, perkedel dibuat menggunakan kentang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan bumbu dan digoreng hingga matang.

Namun, selain kentang, ada bahan lainnya yang bisa dibuat untuk jadi bahan utama perkedel yaitu kimpul.

Umbi-umbian ini memiliki tekstur yang lembut, sehingga cocok dijadikan berbahan dasar untuk membuat perkedel.

Kimpul ini dapat diolah menjadi perkedel dengan cita rasa gurih dan tekstur yang renyah diluar namun tetap lembut dibagian dalamnya. Hidangan perkedel ini cocok dijadikan sebagai lauk pendamping nasi atau jadi camilan.

Cara membuat perkedel kimpul juga mudah dan bahan-bahan membuatnya mudah ditemukan di pasar. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (10/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat perkedel kimpul yang enak dan bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat perkedel kimpul:

· 500 gram kimpul

· 4 siung bawang putih

· 5 siung bawang merah

· ¼ sdt kunyit bubuk (opsional)

· 1 sdt garam

· ½ sdt gula pasir

· 1 sdt kaldu jamur

· ¼ sdt merica

· 50-100 ml air

· 1 batang daun bawang

· 1 batang seledri

Cara untuk membuat perkedel kimpul:

· Didihkan air, lalu rebus kimpul selama 20-30 menit hingga matang. Angkat dan tiriskan, kemudian kupas

· Potong-potong bawang putih dan bawang merah. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang hingga matang dan sisihkan

· Masukkan tumisan bawang beserta minyaknya ke ulekan bersama kunyit bubuk, garam, gula pasir, kaldu jamur, dan merica. Haluskan semua bahan hingga merata

· Tambahkan kimpul rebus secara bertahap, lalu haluskan kimpul hingga semua bahan tercampur dengan merata dan teksturnya menjadi halus

· Lalu tambahkan air secukupnya hingga adonan perkedel menyatu dan dapat dibentuk

· Setelah itu, pindahkan adonan perkedel kimpul ke mangkuk. Lalu iris daun bawang dan seledri

· Masukkan irisan daun bawang dan seledri ke adonan perkedel kimpul, aduk hingga merata

· Bagi adonan perkedel menjadi 12-15 bagian dengan berat masing-masing sebesar 30 gram sambil dibentuk sesuai selera

· Goreng adonan perkedel kimpul di minyak panas dengan api sedang hingga matang. Lalu angkat dan tiriskan

· Perkedel kimpul siap disajikan