Enak Pol! Resep Perkedel Kimpul yang Renyah di Luar dan Lembut di Dalam, Wajib Buat di Rumah

JawaPos.com – Perkedel menjadi salah satu hidangan sederhana yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Biasanya, perkedel dibuat menggunakan kentang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan bumbu dan digoreng hingga matang.

Namun, selain kentang, ada bahan lainnya yang bisa dibuat untuk jadi bahan utama perkedel yaitu kimpul.

Umbi-umbian ini memiliki tekstur yang lembut, sehingga cocok dijadikan berbahan dasar untuk membuat perkedel.

Kimpul ini dapat diolah menjadi perkedel dengan cita rasa gurih dan tekstur yang renyah diluar namun tetap lembut dibagian dalamnya. Hidangan perkedel ini cocok dijadikan sebagai lauk pendamping nasi atau jadi camilan.

Cara membuat perkedel kimpul juga mudah dan bahan-bahan membuatnya mudah ditemukan di pasar. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (10/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat perkedel kimpul yang enak dan bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat perkedel kimpul:

· 500 gram kimpul

· 4 siung bawang putih

· 5 siung bawang merah