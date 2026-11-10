Jadi Buruan Wisatawan! 3 Tempat Makan Gudeg yang Enak dan Terkenal di Jogja

JawaPos.com – Yogyakarta menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi para wisatawan karena menawarkan banyak kuliner enak dan legendaris, salah satunya yaitu gudeg.

Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang berbahan dasar nangka muda dan dimasak bersama dengan santan dan rempah-rempah lainnya.

Hidangan gudeg ini memiliki cita rasa manis dan gurih, biasanya hidangan ini disajikan bersama dengan nasi putih, ayam kampung, telur, serta sambal krecek.

Perpaduan lauk dan bumbu menghasilkan cita rasa yang khas, sehingga membuat hidangana ini menjadi salah satu kuliner favorit para wisatawan yang mengunjungi kota ini.

Di Yogyakarta, ada beberapa tempat makan gudeg yang menawarkan cita rasa yang enak. Berikut tiga rekomendasi tempat makan gudeg di Yogyakarata yang wajib dicoba.

1. Gudeg Yu Djum

Gudeg Yu Djum merupakan salah satu tempat makan gudeg legendaris yang sudah ada sejak tahun 1950 dan tempat makan ini banyak dikunjungi para wisatawan.

Dilansir dari akun Instagram @gudegyudjum, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi gudeg krecek telur, nasi gudegkrecek sayap, nasi gudeg krecek suwir, nasi gudeg krecek dada, dan menu makanan lainnya.

Tempat makan nasi gudeg di Gudeg Yu Djum ini juga menawarkan menu paket besek dan gudeg vacuum yang bisa para wisatawan bawa untuk oleh-oleh.

Untuk harga gudeg di Gudeg Yu Djum dikenakan harga mulaid ari Rp 17 ribu dan tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Karang Asem, Kocoran, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Gudeg Song Djie Bu Atmo

Gudeg Song Djie Bu Atmo ini merupakan tempat makan gudeg yang cukup terkenal di Yogyakarta. Dilansir dari akun Instagram @gudegsongdjie, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi atau bubuer gudeg telor, nasi atau bubur gudeg telor tahu, nasi atau bubur gudeg sayap, dan menu makanan lainnya.

Tempat makan gudeg ini juga menawarkan menu paketan, seperti paket jago 1 yang berisi gudeg, krecek, areh, a dada atau 1 gending, 1 telor dam 2 tahu, menu paket jago telor yang berisi gudeg, krecek, areh, dan 5 telor, dan paket menu lainnya.

Untuk harga makanan di Gudeg Song Djie Bu Atmo dikenakan harga mulai dari Rp 19 ribu dan tempat makan ini berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto, No. 31 A, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Gudeg Bu Tjitro 1925

Gudeg Bu Tjitro 1925 merupakan tempat makan gudeg legendaris yang sudah ada sejak tahun 1925 dan tempat makan gudeg ini masih eksis hingga saat ini.

Tempat makan gudeg di Gudeg Bu Tjitro 1925 ini memiliki menu gudeg dengan cita rasa yang manis dan gurih serta autentik. Hidangan gudeg ini cocok disajikan bersama dengan nasi putih, ayam, telur, dan sambal goreng krecek.

Dilansir dari akun Instagram @gudegbutjitro1925, para wisatawan bisa membeli gudeg dalam kemasan kaleng yang praktis untuk dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta.

Ada beberapa menu gudeg di Gudeg Bu Tjitro 1925, seperti gudeg komplit original, gudeg rendang, gudeg daging sapi, gudeg areh pedas, dan menu lainnya.

Untuk harga gudeg dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Kenanga, No. 258, Sambilegi Kidul, Depok, Sleman, Maguwo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.