Liburan ke Semarang? Ini 3 Toko Oleh-Oleh Viral di Semarang yang Cocok untuk Buah Tangan

3 Toko Oleh-Oleh yang Wajib Dibeli di Semarang./Instagram @gulori.smg
JawaPos.com – Semarang menjadi salah satu kota di Jawa Tengah yang menarik untuk dikunjungi. Tak hanya memiliki tempat wisata alam yang indah dan kuliner yang enak. Kota ini juga memiliki aneka macam oleh-oleh yang bisa dibawa pulang untuk keluarga dan teman.
Berbagai makanan khas Semarang menjadi pilihan favorit para wisatawan, mulai dari lumpia, bandeng presto, hingga aneka macam camilan tradisional dengan cita rasa khas.
Bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke Semarang, ada beberapa toko oleh-oleh yang bisa masuk daftar kunjungan kamu. Berikut tiga toko oleh-oleh viral di Semarang yang cocok jadi buah tangan.
1. Toko Kue Gambang
Toko Kue Gambang ini merupakan salah satu toko kue di Semarang yang menghadirkan kuliner tradisional, seperti roti gambang dengan sentuhan modern. Tekstur kue yang lembut dengan rasa manis membuat toko kue ini banyak dikunjungi orang.
Dilansir dari akun Instagram @tokokuegambang, tempat ini menawarkan banyak menu pilihan rasa kue gambang, seperti ori, cokelat, keju, dan stroberi.
Para wisatawan yang membeli kue di Toko Kue Gambang dikenakan harga mulai dari Rp 19 ribu untuk satu slice dan harga Rp 69 ribu untuk satu box.
Toko kue ini berlokasi di Pasar Johar Utara, Jl. K.H. Agus Salim, Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.
2. Gulori
Berlokasi di Mutiara Residence, Jl. Karang Anyar, No. 574, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gulori ini merupakan tempat makan yang menawarkan kue tradisional dengan tampilan yang estetik dan modern. Tak heran banyak para wisatawan yang mengunjungi tempat ini.
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