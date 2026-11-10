Sekali Coba Dijamin Ketagihan, Resep Tuna Woku Manado yang Kaya Rempah

JawaPos.com – Kuliner khas Manado dikenal memiliki cita rasa yang kuat berkat penggunaan cabai dan aneka rempah pilihan. Perpaduan rasa pedas, gurih, serta aroma harum dari bumbu tradisional membuat masakan daerah ini selalu menarik untuk dicoba.

Salah satu hidangan yang cukup populer adalah ikan tuna woku. Masakan ini menawarkan perpaduan ikan tuna yang lembut dengan bumbu berwarna kuning, cabai, serta berbagai bahan aromatik yang menghasilkan cita rasa khas.

Keistimewaan tuna woku terletak pada penggunaan rempah seperti kunyit, jahe, serai, daun jeruk, dan kemangi. Kombinasi bahan tersebut menciptakan aroma yang menggugah selera sekaligus memberikan sensasi pedas dan segar dalam setiap suapan.

Disajikan bersama nasi putih hangat, ikan tuna woku bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Rasanya yang kaya bumbu juga cocok bagi pencinta hidangan ikan dengan cita rasa pedas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan tuna woku khas Manado yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Ikan Tuna Woku 1. Bahan marinasi ikan tuna:

500 gram ikan tuna filet

1 sendok teh garam

¼ sendok teh merica 2. Bahan bumbu halus:

10 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 butir kemiri

5 cm kunyit

5 cm jahe

17 buah cabai rawit hijau

7 buah cabai rawit merah

2 batang serai 3. Bahan aromatik dan pelengkap bumbu:

2 batang daun bawang

1 buah tomat merah

1 buah jeruk nipis

8 lembar daun jeruk

2 lembar daun pandan

30 gram daun kemangi

Daun kunyit secukupnya (opsional) 4. Bahan tambahan:

350 ml air

½ sendok makan kaldu ayam bubuk

½ sendok makan penyedap rasa

2 sendok teh gula pasir

75 ml minyak goreng 5. Bahan pelengkap:

Nasi putih hangat Cara Membuat Ikan Tuna Woku Khas Manado 1. Marinasi ikan tuna

Pertama, potong ikan tuna filet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam dan merica. Aduk sampai seluruh permukaan ikan terbalut bumbu secara merata.

2. Siapkan serai dan bumbu halus

Pisahkan bagian putih serai, kemudian iris tipis. Sementara bagian batang hijaunya cukup digeprek agar aromanya lebih mudah keluar ketika dimasak.

Selanjutnya, masukkan bawang putih, kemiri, jahe, dan serai ke dalam food processor. Haluskan seluruh bahan tersebut, kemudian tambahkan kunyit, bawang merah, cabai rawit merah, serta cabai rawit hijau. Proses kembali sampai menjadi bumbu halus.

3. Potong bahan aromatik

Iris daun jeruk dan daun pandan menjadi bagian lebih kecil. Potong tomat merah sesuai selera, lalu sisihkan bersama bahan lainnya.

4. Tumis bumbu hingga harum

Panaskan minyak goreng di dalam wajan. Masukkan batang serai yang sudah digeprek, daun pandan, serta daun jeruk.

Tumis beberapa saat sampai aromanya keluar. Setelah itu, tambahkan bumbu halus dan aduk hingga tercampur rata serta mengeluarkan aroma harum.

5. Masukkan ikan tuna dan bumbu pelengkap

Berikutnya, masukkan potongan ikan tuna yang telah dimarinasi. Tambahkan kaldu ayam bubuk, penyedap rasa, dan gula pasir.

Aduk perlahan agar bumbu melapisi potongan ikan. Pastikan ikan tidak hancur saat dicampurkan dengan bumbu tumisan.

6. Tambahkan tomat dan air

Masukkan irisan tomat merah ke dalam wajan, kemudian aduk hingga menyatu dengan bumbu dan ikan tuna.

Tuangkan sekitar 350 ml air, lalu masak selama 5–10 menit sampai ikan matang dan bumbunya meresap. Sesekali aduk perlahan agar seluruh bahan matang secara merata.

7. Masukkan daun bawang

Setelah ikan mulai matang, tambahkan irisan daun bawang. Aduk sebentar hingga tercampur dengan kuah dan bumbu woku.

8. Tambahkan kemangi dan jeruk nipis

Jika ikan sudah matang, matikan api kompor. Masukkan daun kemangi, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis untuk memberikan sentuhan rasa segar.

Aduk perlahan sampai seluruh bahan tercampur rata dan aroma kemangi mulai tercium.

9. Sajikan selagi hangat

Ikan tuna woku khas Manado siap dihidangkan. Pindahkan ke piring saji dan nikmati bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa gurih, pedas, dan segarnya semakin terasa.