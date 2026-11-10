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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 10 November 2026 | 21.14 WIB

Sekali Coba Dijamin Ketagihan, Resep Tuna Woku Manado yang Kaya Rempah

Resep Ikan Tuna Woku Khas Manado yang Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Ikan Tuna Woku Khas Manado yang Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Kuliner khas Manado dikenal memiliki cita rasa yang kuat berkat penggunaan cabai dan aneka rempah pilihan. Perpaduan rasa pedas, gurih, serta aroma harum dari bumbu tradisional membuat masakan daerah ini selalu menarik untuk dicoba.

Salah satu hidangan yang cukup populer adalah ikan tuna woku. Masakan ini menawarkan perpaduan ikan tuna yang lembut dengan bumbu berwarna kuning, cabai, serta berbagai bahan aromatik yang menghasilkan cita rasa khas.

Keistimewaan tuna woku terletak pada penggunaan rempah seperti kunyit, jahe, serai, daun jeruk, dan kemangi. Kombinasi bahan tersebut menciptakan aroma yang menggugah selera sekaligus memberikan sensasi pedas dan segar dalam setiap suapan.

Disajikan bersama nasi putih hangat, ikan tuna woku bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Rasanya yang kaya bumbu juga cocok bagi pencinta hidangan ikan dengan cita rasa pedas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan tuna woku khas Manado yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Ikan Tuna Woku

1. Bahan marinasi ikan tuna:

  • 500 gram ikan tuna filet
  • 1 sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica

2. Bahan bumbu halus:

  • 10 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 5 cm kunyit
  • 5 cm jahe
  • 17 buah cabai rawit hijau
  • 7 buah cabai rawit merah
  • 2 batang serai

3. Bahan aromatik dan pelengkap bumbu:

  • 2 batang daun bawang
  • 1 buah tomat merah
  • 1 buah jeruk nipis
  • 8 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun pandan
  • 30 gram daun kemangi
  • Daun kunyit secukupnya (opsional)

4. Bahan tambahan:

  • 350 ml air
  • ½ sendok makan kaldu ayam bubuk
  • ½ sendok makan penyedap rasa
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 75 ml minyak goreng

5. Bahan pelengkap:

Editor: Setyo Adi Nugroho
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