Resep Crispy Sweet Potato Cheese Rice Paper Flatbread, Renyah di Luar dan Lembut di Dalam
Potret crispy sweet potato cheese rice paper flatbread dengan ubi dan mozzarella. (Sumber: instagram.com/@ana.potard)
JawaPos.com - Membuat camilan renyah tidak selalu harus dimulai dengan mengolah adonan tepung. Rice paper yang biasanya digunakan untuk membuat spring roll ternyata bisa dikreasikan menjadi flatbread dengan tekstur garing setelah dimasak di atas wajan.
Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah memadukannya dengan ubi manis dan keju mozzarella.
Crispy Sweet Potato Cheese Rice Paper Flatbread memiliki perpaduan rasa manis alami dari ubi dan gurihnya keju yang meleleh.
Lapisan rice paper di bagian luar menghasilkan tekstur renyah berlapis, sedangkan isiannya tetap lembut. Kombinasi tersebut bahkan mengingatkan pada cita rasa roti prata yang memiliki bagian luar garing dan bagian dalam yang empuk.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @ana.potard. Menariknya, camilan ini tidak membutuhkan proses menguleni atau membuat adonan dari awal.
Cukup siapkan beberapa lembar rice paper, ubi manis, telur, susu, dan mozzarella untuk menghasilkan dua porsi flatbread yang cocok dinikmati saat masih hangat.
Bahan:
1 buah ubi manis ukuran sedang (sekitar 200-250 gram)
4 lembar rice paper
1 butir telur
50-60 ml susu
50-60 gram keju mozzarella parut
Sejumput garam
Butter secukupnya untuk memasak
Cara Pembuatan:
1. Kupas ubi manis, kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Kukus hingga teksturnya lunak dan mudah ditusuk menggunakan garpu. Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar hingga tidak terlalu panas.
2. Siapkan mangkuk, lalu pecahkan telur dan tambahkan susu serta sejumput garam. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata. Campuran telur dan susu ini nantinya digunakan untuk membantu merekatkan rice paper sekaligus memberikan tekstur yang lebih renyah setelah dimasak.
3. Letakkan satu lembar rice paper di atas piring datar. Oleskan campuran telur dan susu pada bagian dalamnya hingga cukup lembap. Hindari membuat rice paper terlalu basah agar tidak mudah robek saat diberi isian.
4. Ambil setengah bagian ubi yang sudah dikukus, kemudian letakkan di tengah rice paper. Haluskan menggunakan garpu dan ratakan hingga membentuk lapisan isian. Sisakan bagian pinggir tanpa isian agar mudah dilipat dan direkatkan. Setelah itu, taburkan sebagian keju mozzarella di atas ubi.
5. Ambil lembar rice paper kedua, lalu olesi dengan campuran telur dan susu. Letakkan di atas isian dengan bagian yang sudah dioles menghadap ke bawah. Tekan bagian pinggirnya secara perlahan agar kedua lembar rice paper menempel dan isian tertutup rapat.
6. Oleskan kembali campuran telur dan susu pada permukaan luar rice paper bagian atas. Angkat flatbread dengan hati-hati dari piring, kemudian pindahkan ke wajan yang sudah dipanaskan dan diberi butter. Letakkan bagian yang sudah dioles menghadap ke bawah.
7. Olesi permukaan sisi lainnya dengan sisa campuran telur dan susu. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga bagian bawah berubah warna menjadi keemasan dan terasa renyah. Balik secara perlahan, lalu masak sisi lainnya hingga matang dan crispy.
8. Ulangi langkah yang sama untuk membuat flatbread kedua menggunakan sisa bahan. Setelah matang, angkat dan potong sesuai selera.
Crispy Sweet Potato Cheese Rice Paper Flatbread paling nikmat disantap selagi hangat. Lapisan luarnya terasa garing, sementara ubi yang lembut berpadu dengan mozzarella yang meleleh di bagian tengah. Rasa manis dan gurihnya menciptakan kombinasi sederhana yang cocok dijadikan camilan sore maupun menu sarapan.
Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mengolah ubi manis dengan cara berbeda. Kamu tidak perlu membuat adonan roti atau menyiapkan banyak bahan tambahan. Cukup manfaatkan rice paper sebagai lapisan luar dan masak menggunakan butter hingga kedua sisinya kecokelatan.
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