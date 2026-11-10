Resep Bakwan Ayam High Protein, Camilan Gurih Praktis Tanpa Banyak Tepung

Cara Pembuatan:

1. Siapkan daging ayam, kemudian cincang kasar atau potong menjadi bagian kecil sesuai selera. Jika ingin tekstur bakwan yang lebih menyatu, ayam bisa dicincang hingga cukup halus, tetapi tidak perlu sampai menyerupai pasta.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan onion powder, bawang putih cincang, biji wijen, kecap asin, dan daun bawang yang sudah diiris tipis.

3. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian masukkan potato starch, kaldu jamur, garam, dan lada hitam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang cukup padat untuk dicetak.

4. Panaskan sedikit minyak di atas teflon menggunakan api sedang cenderung kecil. Ambil satu sendok adonan, lalu letakkan di atas wajan. Pipihkan perlahan agar bentuknya menyerupai bakwan dengan ketebalan yang merata.

5. Masak sebentar hingga bagian bawah mulai berubah warna dan cukup kokoh untuk dibalik. Lakukan hal yang sama pada sisa adonan. Tahap ini membantu membentuk permukaan bakwan sebelum proses pematangan berikutnya.

6. Pindahkan bakwan ke dalam keranjang air fryer. Lanjutkan memasak hingga bagian dalam ayam matang sempurna dan bagian luarnya terlihat lebih kering. Suhu serta durasi dapat disesuaikan dengan jenis air fryer dan ketebalan bakwan. Pastikan suhu bagian dalam ayam mencapai minimal 74 derajat Celsius.

7. Jika tidak menggunakan air fryer, proses memasak bisa dilanjutkan sepenuhnya di atas teflon. Gunakan api kecil hingga sedang dan balik bakwan secara berkala agar kedua sisinya matang merata tanpa cepat gosong.

8. Setelah matang, angkat bakwan dan tiriskan jika masih terdapat minyak berlebih. Sajikan selagi hangat agar teksturnya lebih nikmat.