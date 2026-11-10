Dijamin Lahap! Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas dengan Bumbu Sederhana

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas. (YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Sedang mencari inspirasi lauk rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak bahan? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi pilihan menarik untuk melengkapi menu makan sehari-hari.

Hidangan ini menawarkan perpaduan jamur tiram yang gurih, bumbu pedas yang meresap, serta aroma khas daun kemangi yang menggugah selera. Kombinasi rasanya membuat menu sederhana ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya karena bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Cara memasaknya pun relatif sederhana sehingga cocok dicoba oleh siapa saja yang ingin menyajikan hidangan lezat di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tumis jamur kemangi pedas lengkap dengan bahan dan langkah pembuatannya. Yuk, siapkan bahan-bahannya!

Bahan-bahan Tumis Jamur Kemangi Pedas Bahan utama:

400 gram jamur tiram

1 sdt garam Bahan pelapis jamur:

½ sdt kaldu jamur

1 sdt ketumbar bubuk

½ sdt kunyit bubuk

3 sdm tepung terigu protein sedang Bahan bumbu halus:

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah yang sudah direbus

1 sdm air

2 sdm minyak Bahan pelengkap tumisan:

1 batang daun bawang

3 lembar daun jeruk

5 buah cabai rawit merah

12 gram daun kemangi

75 ml air

½ sdt kaldu ayam bubuk

2 sdt gula pasir

⅛ sdt merica Pelengkap penyajian:

Nasi putih hangat Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas Pertama, bersihkan jamur tiram kemudian suwir menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Tambahkan garam, aduk hingga tercampur rata, lalu diamkan sebentar. Setelah itu, peras jamur untuk mengurangi kandungan airnya. Masukkan jamur ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu jamur, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan tepung terigu. Aduk seluruh bahan sampai bumbu dan tepung melapisi jamur secara merata. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng jamur hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Selanjutnya, siapkan bumbu halus dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah rebus, minyak, dan air ke dalam blender. Proses sampai semua bahan menjadi halus. Iris daun bawang dan cabai rawit merah sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu untuk digunakan pada tahap berikutnya. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Tambahkan daun jeruk serta irisan cabai rawit merah, kemudian aduk hingga aromanya semakin keluar. Tuangkan air ke dalam tumisan. Masukkan kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk sampai semua bumbu tercampur dengan baik. Masukkan daun bawang dan jamur yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk perlahan agar bumbu meresap dan seluruh bagian jamur terbalut bumbu. Terakhir, tambahkan daun kemangi. Aduk sebentar sampai tercampur rata dan aromanya keluar. Setelah matang, segera matikan kompor. Angkat tumis jamur kemangi pedas dan pindahkan ke piring saji. Hidangan lezat ini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi alternatif lauk sederhana untuk keluarga tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di dapur. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang khas dijamin membuat waktu makan semakin menggugah selera.