Dijamin Lahap! Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas dengan Bumbu Sederhana

JawaPos.com – Sedang mencari inspirasi lauk rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak bahan? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi pilihan menarik untuk melengkapi menu makan sehari-hari.
Hidangan ini menawarkan perpaduan jamur tiram yang gurih, bumbu pedas yang meresap, serta aroma khas daun kemangi yang menggugah selera. Kombinasi rasanya membuat menu sederhana ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.
Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya karena bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Cara memasaknya pun relatif sederhana sehingga cocok dicoba oleh siapa saja yang ingin menyajikan hidangan lezat di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tumis jamur kemangi pedas lengkap dengan bahan dan langkah pembuatannya. Yuk, siapkan bahan-bahannya!
Bahan utama:
Bahan pelapis jamur:
Bahan bumbu halus:
Bahan pelengkap tumisan:
Pelengkap penyajian:
Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi alternatif lauk sederhana untuk keluarga tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di dapur. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang khas dijamin membuat waktu makan semakin menggugah selera.
Selamat mencoba resepnya di rumah!
Catatan: Takaran bahan dan urutan dasar memasak tetap mengikuti resep sumber, sementara penyampaian kalimat telah diperbarui agar lebih orisinal dan nyaman dibaca.
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