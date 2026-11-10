Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Risol Bihun Kampung dengan Isian Melimpah

Resep Risol Bihun Kampung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih memiliki banyak penggemar. Perpaduan kulit yang lembut dengan isian bihun berbumbu gurih membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Biasanya, risol ini diisi bihun yang ditumis bersama bawang, wortel, dan aneka bumbu sederhana. Setelah dibungkus menggunakan kulit tipis, risol kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kuning kecokelatan. Selain cocok dijadikan teman minum teh atau kopi pada sore hari, risol bihun juga bisa menjadi pilihan bekal maupun hidangan untuk acara keluarga. Bahan pembuatannya pun relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep risol bihun kampung berikut bisa dijadikan panduan. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Selain kulit dan isiannya, tersedia pula resep sambal kacang sebagai pelengkap agar rasanya semakin nikmat. Bahan-bahan Risol Bihun Kampung 1. Bahan untuk membuat kulit: 200 gram tepung terigu protein sedang

3 sdm tepung maizena

600 ml air

2 butir telur

2 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdm minyak

2 batang daun bawang bagian hijau, cincang halus 2. Bahan untuk isian: 190 gram bihun jagung kering yang sudah direndam hingga lunak

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

250 gram wortel

2 batang seledri

3 sdm minyak goreng

¼ sdt merica

½ sdm garam

½ sdm kaldu jamur atau penyedap rasa

1 sdm gula pasir 3. Bahan sambal kacang: 2 siung bawang putih

8 buah cabai keriting merah

3 buah cabai rawit merah

3 sdm selai kacang

1 sdm gula merah

3 buah jeruk limau

½ sdm kecap manis

150 ml air 4. Bahan pelengkap: Cabai rawit hijau secukupnya Cara Membuat Risol Bihun Kampung 1. Siapkan bahan isian Pertama, cincang bawang merah, bawang putih, dan seledri. Sementara itu, bersihkan wortel kemudian parut hingga halus. Sisihkan seluruh bahan tersebut untuk proses memasak berikutnya. 2. Tumis bumbu dan masak bihun Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum. Setelah itu, tambahkan merica, seledri, dan wortel. Aduk hingga semua bahan tercampur dan sedikit layu. Masukkan bihun yang sudah direndam, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, serta gula pasir. Aduk sampai bumbu merata. Gunakan gunting untuk memotong bihun agar ukurannya lebih pendek dan mudah dimasukkan ke dalam kulit risol. Jika sudah matang, angkat isian dan pindahkan ke dalam wadah. Biarkan hingga dingin sebelum digunakan. 3. Buat adonan kulit risol Siapkan mangkuk berukuran cukup besar. Masukkan tepung terigu, maizena, kaldu ayam bubuk, telur, air, dan minyak goreng. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan tidak menggumpal. Selanjutnya, tambahkan daun bawang bagian hijau yang sudah dicincang halus, lalu aduk kembali. 4. Masak kulit risol satu per satu Panaskan wajan datar dengan api kecil hingga sedang. Tuangkan sedikit adonan kulit, kemudian putar wajan agar adonan menyebar tipis dan merata. Masak selama beberapa saat hingga bagian kulit matang dan dapat dilepaskan dari wajan. Angkat perlahan, kemudian ulangi proses tersebut sampai seluruh adonan habis. 5. Siapkan sambal kacang Untuk membuat saus pelengkap, rebus cabai keriting merah, cabai rawit merah, dan bawang putih sampai teksturnya lunak. Setelah itu, masukkan bahan yang sudah direbus ke dalam blender. Tambahkan air, selai kacang, dan gula merah, kemudian haluskan sampai teksturnya lembut. Tuangkan sambal ke dalam mangkuk. Tambahkan perasan jeruk limau dan kecap manis, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata. 6. Isi dan gulung risol Ambil selembar kulit risol yang sudah dibuat. Letakkan isian bihun secukupnya di bagian tengah. Lipat sisi kanan dan kiri kulit, kemudian gulung perlahan hingga isian tertutup sempurna. Pastikan lipatan cukup rapat agar bihun tidak keluar ketika digoreng. Lakukan langkah yang sama sampai seluruh isian dan kulit habis. 7. Goreng sampai matang Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng risol. Setelah minyak panas, masukkan risol secara bertahap. Goreng menggunakan api sedang hingga permukaannya berubah menjadi kuning kecokelatan. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. 8. Sajikan bersama sambal kacang Susun risol bihun kampung yang sudah matang di atas piring saji. Tambahkan sambal kacang sebagai cocolan dan lengkapi dengan cabai rawit hijau. Risol bihun kampung siap dinikmati selagi hangat bersama keluarga. Itulah resep risol bihun kampung yang bisa kamu coba sendiri di rumah. Perpaduan kulit tipis, isian bihun yang gurih, serta sambal kacang bercita rasa pedas dan manis membuat camilan tradisional ini cocok untuk berbagai kesempatan.