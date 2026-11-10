Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Risol Bihun Kampung dengan Isian Melimpah

Resep Risol Bihun Kampung yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih memiliki banyak penggemar. Perpaduan kulit yang lembut dengan isian bihun berbumbu gurih membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Biasanya, risol ini diisi bihun yang ditumis bersama bawang, wortel, dan aneka bumbu sederhana. Setelah dibungkus menggunakan kulit tipis, risol kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kuning kecokelatan. Selain cocok dijadikan teman minum teh atau kopi pada sore hari, risol bihun juga bisa menjadi pilihan bekal maupun hidangan untuk acara keluarga. Bahan pembuatannya pun relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep risol bihun kampung berikut bisa dijadikan panduan. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Selain kulit dan isiannya, tersedia pula resep sambal kacang sebagai pelengkap agar rasanya semakin nikmat. Bahan-bahan Risol Bihun Kampung 1. Bahan untuk membuat kulit: 200 gram tepung terigu protein sedang

3 sdm tepung maizena

600 ml air

2 butir telur

2 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdm minyak

2 batang daun bawang bagian hijau, cincang halus 2. Bahan untuk isian: 190 gram bihun jagung kering yang sudah direndam hingga lunak

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

250 gram wortel

2 batang seledri

3 sdm minyak goreng

¼ sdt merica

½ sdm garam

½ sdm kaldu jamur atau penyedap rasa

1 sdm gula pasir 3. Bahan sambal kacang: 2 siung bawang putih

8 buah cabai keriting merah

3 buah cabai rawit merah

3 sdm selai kacang

1 sdm gula merah

3 buah jeruk limau

½ sdm kecap manis

150 ml air 4. Bahan pelengkap: Cabai rawit hijau secukupnya Cara Membuat Risol Bihun Kampung 1. Siapkan bahan isian Pertama, cincang bawang merah, bawang putih, dan seledri. Sementara itu, bersihkan wortel kemudian parut hingga halus. Sisihkan seluruh bahan tersebut untuk proses memasak berikutnya. 2. Tumis bumbu dan masak bihun Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum. Setelah itu, tambahkan merica, seledri, dan wortel. Aduk hingga semua bahan tercampur dan sedikit layu. Masukkan bihun yang sudah direndam, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, serta gula pasir. Aduk sampai bumbu merata. Gunakan gunting untuk memotong bihun agar ukurannya lebih pendek dan mudah dimasukkan ke dalam kulit risol.