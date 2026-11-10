Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Risol Bihun Kampung dengan Isian Melimpah

JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih memiliki banyak penggemar. Perpaduan kulit yang lembut dengan isian bihun berbumbu gurih membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Biasanya, risol ini diisi bihun yang ditumis bersama bawang, wortel, dan aneka bumbu sederhana. Setelah dibungkus menggunakan kulit tipis, risol kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kuning kecokelatan. Selain cocok dijadikan teman minum teh atau kopi pada sore hari, risol bihun juga bisa menjadi pilihan bekal maupun hidangan untuk acara keluarga. Bahan pembuatannya pun relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep risol bihun kampung berikut bisa dijadikan panduan. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Selain kulit dan isiannya, tersedia pula resep sambal kacang sebagai pelengkap agar rasanya semakin nikmat. 1. Bahan untuk membuat kulit: 2. Bahan untuk isian: 3. Bahan sambal kacang: 4. Bahan pelengkap: 1. Siapkan bahan isian Pertama, cincang bawang merah, bawang putih, dan seledri. Sementara itu, bersihkan wortel kemudian parut hingga halus. Sisihkan seluruh bahan tersebut untuk proses memasak berikutnya. 2. Tumis bumbu dan masak bihun Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum. Setelah itu, tambahkan merica, seledri, dan wortel. Aduk hingga semua bahan tercampur dan sedikit layu. Masukkan bihun yang sudah direndam, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, serta gula pasir. Aduk sampai bumbu merata. Gunakan gunting untuk memotong bihun agar ukurannya lebih pendek dan mudah dimasukkan ke dalam kulit risol.
Bahan-bahan Risol Bihun Kampung
Cara Membuat Risol Bihun Kampung
JawaPos.com – Risol bihun kampung merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih memiliki banyak penggemar. Perpaduan kulit yang lembut dengan isian bihun berbumbu gurih membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja.
Biasanya, risol ini diisi bihun yang ditumis bersama bawang, wortel, dan aneka bumbu sederhana. Setelah dibungkus menggunakan kulit tipis, risol kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna kuning kecokelatan.
Selain cocok dijadikan teman minum teh atau kopi pada sore hari, risol bihun juga bisa menjadi pilihan bekal maupun hidangan untuk acara keluarga. Bahan pembuatannya pun relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep risol bihun kampung berikut bisa dijadikan panduan. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Selain kulit dan isiannya, tersedia pula resep sambal kacang sebagai pelengkap agar rasanya semakin nikmat.
1. Bahan untuk membuat kulit:
2. Bahan untuk isian:
3. Bahan sambal kacang:
4. Bahan pelengkap:
1. Siapkan bahan isian
Pertama, cincang bawang merah, bawang putih, dan seledri. Sementara itu, bersihkan wortel kemudian parut hingga halus. Sisihkan seluruh bahan tersebut untuk proses memasak berikutnya.
2. Tumis bumbu dan masak bihun
Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum.
Setelah itu, tambahkan merica, seledri, dan wortel. Aduk hingga semua bahan tercampur dan sedikit layu.
Masukkan bihun yang sudah direndam, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, serta gula pasir. Aduk sampai bumbu merata. Gunakan gunting untuk memotong bihun agar ukurannya lebih pendek dan mudah dimasukkan ke dalam kulit risol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022