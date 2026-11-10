Wajib Masuk Daftar Kuliner! 3 Toko Donat Artisan di Jakarta yang Lembut dan Menggugah Selera

3 Tempat Donat Artisan di Jakarta / foto: Instagram @cloudcakes_
JawaPos.com -- Donat menjadi salah satu camilan manis yang banyak digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Donat memiliki tekstur lembut dengan beragam pilihan topping dan isian yang menarik.
Kudapan berbentuk bulat ini cocok dinikmati sebagai teman minum kopi maupun camilan pada saat bersantai. Seiring berkembangnya tren kuliner, camilan donat kini hadir dengan berbagai inovasi rasa dan tampilan.
Tak hanya menawarkan varian klasik dengan taburan gula atau cokelat, beberapa toko donat ini juga menghadirkan kreasi donat artisan dengan rasa yang beragam.
Di Jakarta, ada beberapa toko donat yang menawarkan donat menarik. Mulai dari donat mochi bertekstur kenyal hingga donat dengan perpaduan rasa manis dan gurih. Berikut tiga rekomendasi toko donat artisan yang menarik untuk dicoba.
1. Cloud Cakes
Cloud Cakes merupakan toko dessert dan pastry yang menawarkan beragam camilan manis yang sedang populer di Jakarta dan toko ini memiliki menu unik yaitu donat mochi.
Donat mochi di Cloud Cakes ini memiliki keunikan pada tekstur donat yaitu bagian luar yang kenyal, sedangkan bagian dalamnya yang lembut memberikan sensasi berbeda saat disantap.
Dilansir dari akun Instagram @cloudcakes_, tempat donat ini menawarkan berbagai varian menu donat yang enak, seperti vanilla mochi, taro mochi, dubai chewy mochi, biscoff cheesecake, cereal milk mochi, ube chewy mochi, dan menu donat lainnya.
Untuk harga donat di Cloud Cakes dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan tempat donat ini berlokasi di Jl. Sampit I, No. 59, RT.1/RW.6, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru , Kota Jakarta Selatan.
2. Fore Donut
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