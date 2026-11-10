11 Bakmi Legendaris untuk Kuliner Jogja Malam Hari, Tempat Makan Berusia Puluhan Tahun

JawaPos.com – Kuliner Jogja tidak lengkap tanpa bakmi Jogja, hidangan mi berkuah gurih yang dimasak di atas bara arang.

Banyak tempat makan bakmi di kota ini beroperasi sore hingga larut malam, bahkan ada yang berdiri sejak 1947.

Setiap warung punya racikan bumbu sendiri, sehingga bakmi legendaris di Yogyakarta menawarkan karakter rasa yang berbeda-beda.

Dilansir dari laman Traveloka dan telkomsel.com pada Selasa (10/11), berikut sebelas pilihan yang bisa menjadi panduan sebelum kamu berburu semangkuk bakmi hangat.

1. Bakmi jowo mbah gito

Bakmi Jowo Mbah Gito berada di Jalan Nyi Ageng Nis Nomor 9, Kotagede, dan buka setiap hari pukul 11.00–23.00.

Suasana rumah joglo klasik berpadu aroma bakmi yang dimasak memakai arang, sehingga pengalaman bersantap terasa semakin nikmat dan nyaman.

Bahan utamanya ayam kampung pilihan yang menghasilkan kaldu kaya, tersaji dalam dua varian yaitu bakmi godog dan bakmi goreng.

2. Bakmi dan bajigur kadin mbah hj. karto

Bakmi dan Bajigur Kadin Mbah Hj. Karto berdiri sejak 1947 di Jalan Bintaran Wetan Nomor 6, buka pukul 10.30–23.30.

Warung tertua ini terkenal lewat bakmi godog gurih berkuah kaya rasa, dan lokasinya dekat Malioboro sehingga praktis bagi wisatawan.

Pendampingnya bajigur, minuman tradisional Jawa dari santan dan gula aren yang hangat, menenangkan, serta cocok dinikmati pada malam hari.

3. Bakmi mbah mo

Bakmi Mbah Mo berada di Desa Code, Trirenggo, Bantul, jauh dari pusat kota dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00.

Meski letaknya jauh, warung tersembunyi ini tetap ramai berkat bakmi godog berkuah bening namun penuh rasa yang sangat mantap.

Ayam kampungnya terasa segar karena dekat sumber bahan lokal, sementara suasana pedesaan di sekelilingnya menambah kesan makan lebih intim.

4. Special bakmi dan nasi goreng pak pele

Special Bakmi dan Nasi Goreng Pak Pele berada di Alun-Alun Utara, berhadapan dengan Keraton, buka setiap hari pukul 18.00–02.00.

Bakmi gorengnya beraroma smokey dengan bumbu khas dan dimasak di atas arang, sementara nasi gorengnya juga menjadi menu andalan.

Antrean panjang menjadi pemandangan biasa setiap malam, tetapi pengunjung bisa lanjut bersantai di kawasan alun-alun setelah selesai menyantap hidangan.

5. Bakmi jawa pak rebo

Bakmi Jawa Pak Rebo berada di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, dan melayani pengunjung pukul 17.00–23.00 WIB.

Bakmi otentik ini dimasak memakai arang, sehingga menghadirkan aroma smokey yang khas dan membuat pelanggan selalu ingin kembali lagi.

Kuah kaldunya gurih dan kaya rasa, menjadikan semangkuk bakmi di warung ini pilihan tepat bagi pencari cita rasa tradisional.

6. Bakmi shibitsu

Bakmi Shibitsu berlokasi di Jalan Bantul Nomor 106 dan buka setiap hari pukul 19.00–01.30, menjadi pilihan santap malam larut.

Mi-nya lebih tebal dan kenyal dengan campuran bumbu spesial, ditambah sentuhan kekinian tanpa meninggalkan cita rasa tradisional yang disukai.

Porsinya mengenyangkan dengan harga terjangkau, sehingga warung ini digemari mahasiswa, wisatawan muda, dan pengunjung yang pulang dari pertunjukan seni.

7. Bakmi jawa pak geno

Bakmi Jawa Pak Geno berada di Jalan Mangkuyudan, Mantrijeron, dan melayani pengunjung pukul 17.00–23.00 dengan cita rasa yang konsisten.

Bakmi nyemeknya sangat gurih, bertekstur pas tidak terlalu lembek, dan dilengkapi topping ayam suwir yang melimpah di setiap porsi.

Resep tradisionalnya terjaga keasliannya dengan harga ramah di kantong, sehingga warung ini ramai dikunjungi warga lokal maupun para wisatawan.

8. Bakmi jombor

Bakmi Jombor berlokasi di Jalan Magelang Kilometer 6,5, Jombor Lor, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman, dan buka pukul 18.00–23.00 WIB.

Porsinya jumbo dengan harga bersahabat, sehingga tempat ini wajib dikunjungi ketika perut sedang sangat lapar dan butuh hidangan mengenyangkan.

Menu yang layak dicoba adalah bakmi nyemek berkuah kental dan sangat gurih, yang rasanya disebut juara oleh para pelanggan.

9. Bakmi doring

Bakmi Doring berada di Jalan Suryowijayan Nomor 348, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dan buka setiap malam pukul 17.00–23.00 WIB.

Tempatnya berukuran kecil dengan suasana rumahan, namun selalu ramai pengunjung karena rasa bakminya yang otentik dan harga yang bersahabat.

Suasana akrab dan sederhana membuat warung kecil ini terasa seperti makan di rumah sendiri bagi para pengunjung yang datang.

10. Bakmi pandawa

Bakmi Pandawa berlokasi di Jalan Ahmad Wahid Nomor 172, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan buka pukul 17.00–22.00 WIB.

Warung ini terkenal karena porsi besar dan topping ayam kampung yang juicy, cocok untuk makan kenyang tanpa menguras kantong.

Hidangan dengan harga bersahabat ini membuat warung tersebut menjadi alternatif menarik di kawasan Banguntapan bagi pencinta bakmi berporsi besar.

11. Bakmi godog mbah hadi

Bakmi Godog Mbah Hadi berada di Jalan C. Simanjuntak Nomor 1, kawasan Terban, dan buka setiap hari pukul 17.00–23.00.

Warung ini hanya menjual bakmi godog sehingga rasanya konsisten, dengan kuah jernih namun pekat dari rebusan tulang ayam kampung.