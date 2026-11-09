Bikin Ketagihan! Ini Resep Chicken Popcorn dengan Balutan Tepung yang Super Renyah
JawaPos.com - Chicken popcorn bisa menjadi pilihan menu sederhana yang cocok disantap kapan saja. Olahan ayam berukuran kecil ini memiliki perpaduan rasa gurih dengan lapisan tepung yang renyah, sehingga disukai berbagai kalangan. Hidangan tersebut dibuat menggunakan daging ayam filet yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dan dilapisi adonan tepung sebelum digoreng. Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan bagian luar yang garing dengan tekstur daging ayam yang tetap empuk dan juicy. Selain bisa dijadikan camilan sehari-hari, chicken popcorn juga nikmat disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Makanan ini semakin menggugah selera ketika disantap bersama saus sambal atau saus favorit lainnya. Menariknya, chicken popcorn cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif sederhana dan proses pengolahannya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Kunci kelezatannya terletak pada bumbu marinasi yang meresap serta campuran tepung yang menghasilkan tekstur renyah. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep chicken popcorn rumahan dengan cita rasa gurih dan tekstur renyah yang bisa dicoba. Bahan marinasi: Bahan tepung kering: Bahan pelengkap: Chicken popcorn rumahan kini siap dinikmati. Teksturnya yang renyah di luar dengan daging ayam yang lembut di dalam membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan saat berkumpul bersama keluarga maupun lauk untuk menu makan sehari-hari.
Bahan-Bahan Chicken Popcorn
Cara Membuat Chicken Popcorn
JawaPos.com - Chicken popcorn bisa menjadi pilihan menu sederhana yang cocok disantap kapan saja. Olahan ayam berukuran kecil ini memiliki perpaduan rasa gurih dengan lapisan tepung yang renyah, sehingga disukai berbagai kalangan.
Hidangan tersebut dibuat menggunakan daging ayam filet yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dan dilapisi adonan tepung sebelum digoreng. Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan bagian luar yang garing dengan tekstur daging ayam yang tetap empuk dan juicy.
Selain bisa dijadikan camilan sehari-hari, chicken popcorn juga nikmat disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Makanan ini semakin menggugah selera ketika disantap bersama saus sambal atau saus favorit lainnya.
Menariknya, chicken popcorn cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif sederhana dan proses pengolahannya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Kunci kelezatannya terletak pada bumbu marinasi yang meresap serta campuran tepung yang menghasilkan tekstur renyah.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep chicken popcorn rumahan dengan cita rasa gurih dan tekstur renyah yang bisa dicoba.
Bahan marinasi:
Bahan tepung kering:
Bahan pelengkap:
Chicken popcorn rumahan kini siap dinikmati. Teksturnya yang renyah di luar dengan daging ayam yang lembut di dalam membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan saat berkumpul bersama keluarga maupun lauk untuk menu makan sehari-hari.
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