Bikin Nasi Cepat Habis! Ini Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas yang Praktis dan Lezat
JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga di rumah? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi alternatif hidangan sederhana yang patut dicoba. Olahan ini menghadirkan kombinasi jamur tiram dengan tekstur lembut, bumbu pedas yang meresap, serta aroma daun kemangi yang khas. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa gurih dan menggugah selera. Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik khusus sehingga cocok untuk dijadikan menu makan siang ataupun makan malam. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep tumis jamur kemangi pedas ini bisa dibuat dengan langkah sederhana. Penasaran bagaimana cara mengolahnya? Simak bahan dan tahapan pembuatannya berikut ini. Bahan utama: Bahan pelapis jamur: Bumbu halus: Bahan tumisan: Pelengkap: Agar hasil masakan lebih maksimal, pastikan jamur sudah diperas sebelum diberi tepung dan digoreng. Langkah ini membantu mengurangi kadar air sehingga teksturnya lebih baik. Selain itu, masukkan daun kemangi menjelang akhir proses memasak. Dengan begitu, aroma khasnya tetap terasa segar dan tidak hilang akibat terlalu lama terkena panas. Untuk pencinta makanan pedas, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Tumis jamur kemangi pedas ini cocok dijadikan lauk sederhana untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan harum kemangi membuat menu rumahan ini terasa semakin istimewa.
Bahan-bahan Tumis Jamur Kemangi Pedas
Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas
Tips Agar Tumis Jamur Kemangi Semakin Nikmat
JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga di rumah? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi alternatif hidangan sederhana yang patut dicoba.
Olahan ini menghadirkan kombinasi jamur tiram dengan tekstur lembut, bumbu pedas yang meresap, serta aroma daun kemangi yang khas. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa gurih dan menggugah selera.
Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik khusus sehingga cocok untuk dijadikan menu makan siang ataupun makan malam.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep tumis jamur kemangi pedas ini bisa dibuat dengan langkah sederhana. Penasaran bagaimana cara mengolahnya? Simak bahan dan tahapan pembuatannya berikut ini.
Bahan utama:
Bahan pelapis jamur:
Bumbu halus:
Bahan tumisan:
Pelengkap:
Agar hasil masakan lebih maksimal, pastikan jamur sudah diperas sebelum diberi tepung dan digoreng. Langkah ini membantu mengurangi kadar air sehingga teksturnya lebih baik.
Selain itu, masukkan daun kemangi menjelang akhir proses memasak. Dengan begitu, aroma khasnya tetap terasa segar dan tidak hilang akibat terlalu lama terkena panas.
Untuk pencinta makanan pedas, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Tumis jamur kemangi pedas ini cocok dijadikan lauk sederhana untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan harum kemangi membuat menu rumahan ini terasa semakin istimewa.
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