Bikin Nasi Cepat Habis! Ini Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas yang Praktis dan Lezat

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga di rumah? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi alternatif hidangan sederhana yang patut dicoba. Olahan ini menghadirkan kombinasi jamur tiram dengan tekstur lembut, bumbu pedas yang meresap, serta aroma daun kemangi yang khas. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa gurih dan menggugah selera. Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik khusus sehingga cocok untuk dijadikan menu makan siang ataupun makan malam. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep tumis jamur kemangi pedas ini bisa dibuat dengan langkah sederhana. Penasaran bagaimana cara mengolahnya? Simak bahan dan tahapan pembuatannya berikut ini. Bahan-bahan Tumis Jamur Kemangi Pedas Bahan utama: 400 gram jamur tiram

1 sdt garam Bahan pelapis jamur: ½ sdt kaldu jamur

1 sdt ketumbar bubuk

½ sdt kunyit bubuk

3 sdm tepung terigu protein sedang Bumbu halus: 5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah rebus

1 sdm air

2 sdm minyak Bahan tumisan: 1 batang daun bawang

3 lembar daun jeruk

5 buah cabai rawit merah

12 gram daun kemangi

75 ml air

½ sdt kaldu ayam bubuk

2 sdt gula pasir

⅛ sdt merica Pelengkap: Nasi putih hangat Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas Pertama, bersihkan jamur tiram kemudian suwir menjadi beberapa bagian sesuai selera. Berikan garam dan aduk sampai merata. Diamkan sebentar, lalu peras jamur untuk mengurangi kandungan airnya. Masukkan jamur ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu jamur, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, serta tepung terigu. Aduk hingga seluruh bagian jamur terlapisi bumbu dengan baik. Siapkan wajan berisi minyak panas. Goreng jamur sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Selanjutnya, siapkan blender untuk menghaluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah rebus, air, dan minyak. Proses sampai menghasilkan bumbu yang lembut. Iris daun bawang dan cabai rawit merah. Sisihkan terlebih dahulu untuk digunakan pada tahap memasak berikutnya. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Masukkan daun jeruk serta irisan cabai rawit, lalu aduk hingga aromanya semakin keluar. Tuangkan air ke dalam tumisan. Tambahkan kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan bumbu mulai menyatu. Masukkan daun bawang bersama jamur yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk perlahan agar bumbu melapisi jamur secara merata. Terakhir, tambahkan daun kemangi dan aduk sebentar hingga layu. Pastikan seluruh bahan sudah tercampur dengan sempurna, kemudian matikan kompor. Pindahkan tumis jamur kemangi pedas ke piring saji. Hidangan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Tips Agar Tumis Jamur Kemangi Semakin Nikmat Agar hasil masakan lebih maksimal, pastikan jamur sudah diperas sebelum diberi tepung dan digoreng. Langkah ini membantu mengurangi kadar air sehingga teksturnya lebih baik. Selain itu, masukkan daun kemangi menjelang akhir proses memasak. Dengan begitu, aroma khasnya tetap terasa segar dan tidak hilang akibat terlalu lama terkena panas. Untuk pencinta makanan pedas, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Tumis jamur kemangi pedas ini cocok dijadikan lauk sederhana untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan harum kemangi membuat menu rumahan ini terasa semakin istimewa.