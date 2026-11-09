Resep Bola-Bola Ayam Sawi, Cara Kreatif Sajikan Sayur untuk Anak

JawaPos.com - Mengajak anak makan sayur terkadang membutuhkan cara kreatif, terutama bagi mereka yang cenderung memilih-milih makanan.
Salah satu alternatif yang bisa dicoba adalah mengolah sayuran menjadi campuran lauk yang lebih menarik. Misalnya, dibuat menjadi bola-bola ayam dengan tekstur lembut dan rasa gurih.
Bola-bola Ayam Sawi memadukan dada ayam, sawi putih, wortel, dan tahu dalam satu adonan. Sayuran dicincang terlebih dahulu agar menyatu dengan bahan lainnya, sehingga tidak terlalu terlihat saat disajikan. Hidangan ini juga dilengkapi saus tomat berbumbu yang membuat rasanya semakin nikmat.
Resep Bola-Bola Ayam Sawi dibagikan oleh akun Instagram @fenniherawati. Selain menjadi ide untuk menyiasati anak yang sulit makan sayur, menu ini juga bisa dijadikan variasi lauk bagi keluarga yang sedang mengatur pola makan. Penggunaan dada ayam sebagai bahan utama memberikan sumber protein, sementara tambahan sayuran membuat hidangan lebih beragam.
Bahan:
Bahan adonan bola-bola ayam:
300 gram dada ayam
100 gram sawi putih, cincang dan peras airnya
50 gram wortel
1 buah tahu Sumedang
2 batang daun bawang
1 bungkus bumbu bawang putih bubuk
1 sdt garam
1 sdt lada
1 sdm gula
1 sdm saus tiram
1 sdm penyedap atau kaldu jamur
1 sdm minyak wijen (opsional)
Bahan tumis dan saus siraman:
2 siung bawang putih, cincang
1 buah bawang bombay ukuran sedang, cincang
1 buah tomat besar, cincang
1 sdm saus tomat
1 sdm saus sambal
1 sdt saus tiram
Sejumput lada
Sejumput gula
Sejumput garam
200 ml kaldu ayam atau air
Cara Pembuatan:
1. Siapkan dada ayam, lalu haluskan menggunakan chopper atau alat penggiling hingga teksturnya menyerupai adonan. Masukkan ke dalam wadah berukuran cukup besar agar mudah dicampur dengan bahan lainnya.
2. Cincang sawi putih dan peras airnya hingga berkurang. Langkah ini penting agar adonan tidak terlalu basah dan lebih mudah dibentuk. Siapkan juga wortel yang sudah dicincang atau diparut halus, tahu Sumedang, serta daun bawang yang diiris tipis.
3. Campurkan ayam halus dengan sawi putih, wortel, tahu, dan daun bawang. Tambahkan bumbu bawang putih, garam, lada, gula, saus tiram, penyedap atau kaldu jamur, serta minyak wijen jika digunakan.
4. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan teksturnya cukup padat untuk dibentuk. Ambil sedikit adonan, kemudian bentuk menjadi bola-bola dengan ukuran sesuai selera. Lakukan hingga semua adonan habis.
5. Kukus bola-bola ayam hingga matang. Waktu pengukusan dapat disesuaikan dengan ukuran bola-bola yang dibuat. Pastikan bagian tengahnya matang sempurna, terutama karena adonan menggunakan ayam mentah.
6. Selanjutnya, buat saus siraman. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan tomat cincang dan masak sampai mulai layu serta mengeluarkan air.
7. Tambahkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, lada, gula, dan garam. Tuangkan kaldu ayam sebanyak 200 ml atau air biasa jika tidak tersedia. Aduk hingga semua bumbu tercampur, kemudian masak sampai saus sedikit mengental.
8. Tata bola-bola ayam sawi di atas piring saji, lalu siram dengan saus yang sudah matang. Hidangan siap dinikmati bersama nasi hangat.
Bola-Bola Ayam Sawi bisa menjadi cara lain untuk menghadirkan sayuran dalam menu keluarga. Sawi putih dan wortel yang dicampurkan ke dalam adonan membuat lauk ini tidak hanya mengandalkan ayam sebagai bahan utama. Teksturnya juga lebih lembut sehingga cocok disajikan sebagai variasi makanan rumahan.
Agar lebih mudah diterima anak, bola-bola ayam bisa dibuat dalam ukuran kecil sehingga praktis disantap. Saus siramannya pun dapat disesuaikan dengan selera keluarga, misalnya mengurangi saus sambal jika anak tidak terbiasa dengan rasa pedas. Untuk yang sedang menjaga pola makan, hidangan ini bisa dipadukan dengan nasi secukupnya dan sayuran pendamping agar menu harian tetap bervariasi.
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