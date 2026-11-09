Resep Chili Oil Oyakodon, Nasi Ayam Telur ala Jepang dengan Sensasi Pedas Gurih

JawaPos.com - Oyakodon merupakan salah satu hidangan nasi khas Jepang yang memadukan potongan ayam dan telur dalam saus gurih. Biasanya, menu ini disajikan dengan cita rasa manis dan asin yang ringan.

Namun, ada cara sederhana untuk memberikan sentuhan berbeda pada hidangan tersebut, yaitu dengan menambahkan garlic chili oil.

Perpaduan ayam yang dimarinasi, telur, dan bawang bombay menghasilkan lauk yang kaya rasa untuk disantap bersama nasi putih hangat.

Sementara itu, garlic chili oil memberikan aroma bawang putih sekaligus sensasi pedas yang membuat hidangan terasa lebih menggugah selera.

Resep Chili Oil Oyakodon ini dibagikan oleh akun Instagram @lorensavirgiana. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit. Menu ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati olahan ayam dan telur dengan rasa ala Jepang, tetapi tetap memiliki sentuhan pedas yang akrab di lidah.

Bahan:

2 butir telur

300 gram paha ayam fillet

1 bawang bombay

1-2 sdm garlic chili oil

Daun bawang secukupnya

Biji wijen secukupnya

Nasi putih secukupnya



Bahan marinasi ayam:

1 sdm kecap asin

1 sdt lada hitam

1 sdm mirin

1 sdm tepung maizena

Bahan saus:

1 sdm kaldu jamur

1 sdm kecap asin

1 sdt mirin

1 sdt gula pasir

Air secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Potong paha ayam fillet menjadi ukuran kecil agar lebih mudah matang dan bumbu meresap. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan kecap asin, lada hitam, mirin, dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat.

2. Siapkan bahan saus dengan mencampurkan kaldu jamur, kecap asin, mirin, gula pasir, dan air secukupnya. Aduk sampai gula larut dan semua bahan tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu.

3. Iris bawang bombay dan daun bawang sesuai selera. Setelah itu, panaskan wajan dan masukkan garlic chili oil. Tumis bawang bombay hingga harum dan mulai layu.

4. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam wajan. Masak sambil diaduk hingga bagian luar ayam berubah warna. Pastikan ayam matang sempurna sebelum melanjutkan proses memasak.

5. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan, kemudian aduk agar bumbu merata. Masak sampai saus mulai meresap dan ayam terasa lebih berbumbu. Jika kuah terlalu sedikit, tambahkan sedikit air agar hidangan tetap memiliki saus.

6. Kocok telur dalam wadah terpisah, lalu tuangkan secara merata ke atas ayam. Masak dengan api kecil hingga telur mulai mengental dan matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Hindari mengaduk terlalu sering agar tekstur telur tetap lembut.

7. Siapkan nasi putih hangat dalam mangkuk. Letakkan ayam dan telur beserta sausnya di atas nasi, kemudian tambahkan daun bawang dan biji wijen sebagai pelengkap.

Chili Oil Oyakodon paling nikmat disantap selagi hangat. Saus gurih yang meresap ke dalam ayam dan telur akan berpadu dengan nasi putih, sementara tambahan garlic chili oil memberikan rasa pedas yang membuat setiap suapan lebih berkarakter.