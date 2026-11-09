Resep Cheesy Butter Chicken Rice Pakai Rice Cooker, Nasi Ayam Keju yang Praktis

JawaPos.com - Ingin menikmati nasi ayam dengan rasa gurih, aroma butter, dan topping keju mozzarella yang meleleh?

Cheesy Butter Chicken Rice bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menarik untuk dicoba. Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan banyak peralatan karena proses memasak nasi sekaligus lauknya dapat dilakukan menggunakan rice cooker.

Perpaduan butter, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay menjadi dasar rasa yang membuat nasi terasa lebih harum.

Potongan paha ayam yang sudah dimarinasi juga memberikan tambahan protein sekaligus cita rasa gurih pada setiap suapan. Setelah nasi matang, mozzarella ditambahkan sebagai topping untuk menghasilkan tekstur keju yang lembut dan sedikit stretchy.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @sama.piyo dengan memanfaatkan beberapa fitur pada rice cooker. Mulai dari menumis bahan hingga memasak nasi dan melelehkan keju, semuanya bisa dilakukan dalam satu alat. Cara ini cocok untuk kamu yang ingin menyiapkan hidangan lengkap tanpa harus memasak nasi dan lauk secara terpisah.

Bahan:

3 sdm butter

4 siung bawang putih, cincang halus

3 siung bawang merah, iris tipis

1/2 buah bawang bombay, cincang kasar

300 gram fillet paha ayam, potong dadu

2 cup beras

4 cup air

Bahan marinasi ayam:

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Paprika bubuk secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Bahan seasoning:

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1/2 sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Finishing dan topping:

120-250 gram keju mozzarella, sesuai selera

Parsley kering secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Cuci beras hingga bersih, kemudian tiriskan. Pastikan menggunakan cup takaran yang sama untuk beras dan air agar perbandingannya sesuai. Dengan begitu, nasi bisa matang dengan tekstur yang diinginkan.

2. Siapkan paha ayam fillet yang sudah dipotong dadu. Marinasi menggunakan garam, merica, paprika bubuk, dan bawang putih bubuk. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu sisihkan agar rasanya lebih meresap.

3. Nyalakan rice cooker dan pilih fitur fast cook untuk melelehkan butter. Setelah butter mencair, masukkan bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Tumis sampai harum dan mulai layu.

4. Masukkan potongan ayam yang sudah dimarinasi. Aduk bersama tumisan bawang hingga bagian luar ayam berubah warna. Pastikan ayam dimasak hingga matang sempurna sebelum masuk ke tahap berikutnya.

5. Tambahkan kecap asin, saus tiram, kaldu bubuk atau kaldu jamur, garam, dan lada hitam. Aduk sampai bumbu tercampur rata dan melapisi ayam. Masukkan beras yang sudah dicuci, kemudian tuangkan air sesuai takaran.

6. Aduk perlahan agar bahan tercampur merata. Selanjutnya, pilih fitur low sugar cook untuk memasak nasi. Tunggu hingga proses memasak selesai dan nasi matang. Fitur ini mengikuti pengaturan pada rice cooker yang digunakan, sehingga hasil akhirnya dapat berbeda bergantung pada jenis alat.

7. Setelah nasi matang, taburkan keju mozzarella di atasnya. Tutup kembali rice cooker dan gunakan fitur warm untuk membantu melelehkan keju. Tunggu hingga mozzarella mencair, lalu taburkan parsley kering sebagai pelengkap.

Cheesy Butter Chicken Rice siap disajikan selagi hangat. Nasi yang gurih dengan aroma butter dan bawang berpadu dengan potongan ayam berbumbu serta mozzarella yang meleleh di bagian atas. Perpaduan teksturnya membuat menu sederhana ini terasa lebih istimewa.