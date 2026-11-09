Resep Tumis Daging Tofu Pedas, Lauk Gurih dengan Cabai dan Daun Jeruk

JawaPos.com - Bosan dengan olahan daging cincang yang itu-itu saja? Tumis daging tofu pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera.

Perpaduan daging cincang berbumbu cabai dengan tofu yang lembut menghasilkan hidangan gurih dan pedas, cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Menu ini memiliki cita rasa yang cukup kuat berkat penggunaan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih sebagai bumbu utama.

Tambahan saus tiram memberikan rasa gurih, sedangkan irisan daun jeruk menghadirkan aroma segar yang membuat tumisan semakin nikmat. Tekstur daging yang padat juga berpadu menarik dengan tofu yang lembut.

Resep tumis daging tofu pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @hi.namyraaa. Bahan-bahannya cukup sederhana dan bisa diolah menjadi lauk untuk makan bersama keluarga. Selain cocok sebagai menu makan siang, hidangan ini juga bisa dijadikan inspirasi bekal bagi pencinta makanan pedas.

Bahan

450 gram daging cincang

1 buah tofu

Tepung maizena secukupnya

1/2 buah bawang bombai

2 sdm saus tiram

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt gula

1 sdt lada bubuk

5 lembar daun jeruk, buang tulang dan iris tipis

Minyak goreng secukupnya

Bumbu halus

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

15 buah cabai merah

8 buah cabai rawit

Cara Pembuatan

1. Siapkan tofu, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Taburi atau balurkan tepung maizena secara tipis pada seluruh permukaannya agar tofu memiliki lapisan luar yang lebih kokoh saat digoreng.

2. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng tofu hingga bagian luarnya berwarna keemasan dan sedikit renyah. Angkat, lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

3. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit menggunakan blender atau ulekan. Sesuaikan tingkat kehalusan bumbu dengan tekstur yang diinginkan.

4. Iris tipis bawang bombai dan daun jeruk. Pastikan bagian tulang daun jeruk sudah dibuang agar lebih nyaman saat disantap.

5. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan bawang bombai, kemudian aduk sampai mulai layu.

6. Masukkan daging cincang ke dalam tumisan bumbu. Aduk dan masak hingga daging berubah warna serta tidak menggumpal. Pastikan daging matang sempurna sebelum melanjutkan proses memasak.

7. Tambahkan saus tiram, kaldu jamur, gula, dan lada bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam daging.

8. Masukkan irisan daun jeruk, kemudian aduk kembali hingga aromanya keluar. Jika tumisan terasa terlalu kering, tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah menyatu.

9. Terakhir, masukkan tofu goreng. Aduk perlahan supaya tofu tidak hancur, tetapi tetap terbalut bumbu secara merata. Masak sebentar hingga semua bahan tercampur, lalu matikan api.

10. Pindahkan tumis daging tofu pedas ke piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih.

Tumis daging tofu pedas ini menghadirkan perpaduan tekstur yang membuat makan semakin berselera. Daging cincang memberikan rasa gurih dan mengenyangkan, sedangkan tofu menjadi pelengkap dengan tekstur lembut di bagian dalam serta sedikit renyah setelah digoreng. Bumbu cabai yang meresap membuat setiap suapan terasa kaya rasa.

Penggunaan daun jeruk juga menjadi salah satu elemen penting dalam hidangan ini. Aromanya membantu menyeimbangkan rasa pedas dari cabai sekaligus memberikan sentuhan segar pada tumisan. Sementara itu, saus tiram dan kaldu jamur membuat rasa gurihnya semakin terasa tanpa perlu menggunakan terlalu banyak jenis bumbu tambahan.

Agar tofu tidak mudah hancur saat dicampurkan, goreng terlebih dahulu hingga permukaannya cukup kokoh. Ketika memasukkannya ke dalam tumisan, gunakan spatula dan aduk secara perlahan. Dengan begitu, bentuk tofu tetap terjaga dan bumbu bisa melapisi seluruh bahan dengan baik.