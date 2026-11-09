Resep Tahu Sapi Lada Hitam, Tumisan Gurih dengan Saus Kental

JawaPos.com - Sedang mencari inspirasi menu rumahan yang sederhana, tetapi tetap terasa istimewa? Tahu sapi lada hitam bisa menjadi pilihan untuk hidangan makan siang maupun makan malam.

Perpaduan daging sapi yang gurih dengan tahu putih bertekstur lembut menghasilkan sajian yang mengenyangkan dan cocok dinikmati bersama nasi hangat.

Cita rasa utama hidangan ini berasal dari saus lada hitam yang memadukan kecap asin, saus tiram, kecap manis, dan minyak wijen.

Bumbu tersebut menghasilkan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis, sementara lada hitam memberikan sensasi hangat yang khas. Tambahan bawang bombay dan bawang putih juga membuat aromanya semakin menggugah selera.

Resep tahu sapi lada hitam ini dibagikan oleh akun Instagram @devyanastasia. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan banyak tahapan. Tahu yang dipanggang terlebih dahulu hingga kecokelatan menjadi salah satu elemen menarik karena memberikan tekstur berbeda saat dicampurkan dengan daging dan saus.

Bahan

300 gram daging sapi, iris tipis

1 bungkus tahu putih, potong-potong

3 siung bawang putih, cincang

1/2 buah bawang bombay, iris

1 sdm kecap manis

1 sdt lada hitam

1 batang daun bawang, iris

Bahan bumbu:

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

1 sdm minyak wijen

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada

150 ml air

2 sdm tepung maizena, larutkan dengan sedikit air

Cara Pembuatan

1. Siapkan tahu putih, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Panaskan sedikit minyak di wajan, lalu masak tahu menggunakan teknik pan seared hingga kedua sisinya berwarna kecokelatan. Angkat dan sisihkan.

2. Siapkan wadah terpisah untuk membuat saus. Campurkan kecap asin, saus tiram, kecap manis, minyak wijen, garam, lada, dan air. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang bombay dan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga harum dan bawang bombay mulai layu.

4. Masukkan irisan daging sapi ke dalam tumisan. Aduk dan masak hingga daging berubah warna serta matang. Gunakan api sedang agar daging matang merata tanpa terlalu cepat kering.

5. Tuangkan campuran saus yang sudah disiapkan ke dalam wajan. Aduk hingga bumbu melapisi daging secara merata dan mulai mendidih.

6. Tambahkan kecap manis dan lada hitam. Aduk kembali agar rasa manis dan aroma lada hitam menyatu dengan saus.

7. Masukkan tahu yang sudah dipanggang sebelumnya. Aduk perlahan supaya tahu tidak mudah hancur dan tetap mempertahankan bentuknya.

8. Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus mengental. Sesuaikan kekentalannya dengan selera.

9. Terakhir, masukkan irisan daun bawang. Aduk sebentar hingga tercampur rata, kemudian matikan api.

10. Pindahkan tahu sapi lada hitam ke piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih.

Tahu sapi lada hitam menghadirkan kombinasi bahan sederhana dengan cita rasa yang kaya. Daging sapi memberikan tekstur yang lebih padat, sementara tahu menyerap saus sehingga setiap potongannya terasa gurih. Saus yang mengental juga membuat hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi hangat.

Agar hasilnya lebih maksimal, tahu sebaiknya dipanggang terlebih dahulu hingga permukaannya kecokelatan. Cara ini membantu membuat bagian luar tahu lebih kokoh sehingga tidak mudah hancur ketika dicampurkan ke dalam saus. Untuk daging sapi, gunakan irisan tipis agar lebih cepat matang dan bumbu mudah meresap.

Perhatikan juga penggunaan larutan maizena saat membuat saus. Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk supaya kekentalannya bisa dikontrol dan saus tidak terlalu padat. Jika ingin rasa lada hitam lebih dominan, jumlahnya dapat disesuaikan dengan selera.