Resep Nori Butter Rice Cooker, Nasi Gurih Umami dengan Aroma Butter

Potret nori butter rice yang praktis, gurih, dan cocok dengan berbagai topping. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Nasi putih bisa diolah menjadi hidangan yang lebih istimewa tanpa harus dimasak menggunakan banyak peralatan. Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah nori butter rice.
Hidangan ini memadukan nasi yang dimasak bersama butter, kecap asin Jepang atau shoyu, dan minyak wijen sehingga menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih yang khas.
Jika biasanya rumput laut dijadikan campuran pasta atau mi, kali ini bahan tersebut bisa diolah menjadi bubuk nori untuk melengkapi nasi.
Perpaduan rumput laut Jepang dan biji wijen sangrai memberikan sensasi umami yang semakin terasa. Menariknya, seluruh bahan nasi bisa langsung dimasukkan ke dalam rice cooker sehingga proses memasaknya lebih praktis.
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Resep nori butter rice ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Kreasi ini juga cocok dipadukan dengan berbagai pilihan protein, mulai dari udang, ayam berbumbu chili oil, hingga lap chiong. Dengan begitu, satu resep nasi bisa disajikan bersama beragam topping sesuai selera.
Bahan
Bahan nasi:
300 gram beras
350 ml air
30 ml shoyu atau kecap asin Jepang
2 sdm minyak wijen
1 sdt lada putih
30 gram unsalted butter
Bahan bubuk nori:
20 gram biji wijen sangrai
20 gram rumput laut Jepang lembaran
10 gram kaldu jamur
10 gram gula
Bahan protein:
Lap chiong secukupnya atau protein pilihan lainnya
Chili oil secukupnya jika menggunakan ayam atau udang
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan bahan untuk membuat bubuk nori. Potong-potong rumput laut Jepang menjadi bagian kecil agar lebih mudah dihaluskan.
2. Masukkan rumput laut, biji wijen sangrai, kaldu jamur, dan gula ke dalam blender atau chopper. Haluskan hingga menjadi bubuk dengan tekstur sesuai selera. Sisihkan untuk digunakan sebagai campuran dan taburan nasi.
3. Cuci beras hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam wadah rice cooker. Tuangkan air sesuai takaran, lalu tambahkan shoyu, minyak wijen, dan lada putih.
4. Masukkan unsalted butter ke dalam campuran beras. Aduk perlahan agar bumbu mulai tercampur, kemudian tutup rice cooker dan masak nasi seperti biasa hingga matang.
5. Sambil menunggu nasi matang, siapkan protein sesuai selera. Jika menggunakan lap chiong, iris menjadi potongan kecil atau sesuai selera, kemudian masak hingga matang. Untuk pilihan ayam atau udang, tumis bersama chili oil dan bumbu tambahan hingga matang sempurna.
6. Setelah rice cooker selesai memasak, diamkan nasi sebentar. Buka tutupnya, kemudian aduk nasi perlahan agar butter dan bumbu tercampur merata ke seluruh bagian.
7. Tambahkan bubuk nori yang sudah dibuat sebelumnya. Aduk kembali hingga nasi tercampur dengan rumput laut dan biji wijen.
8. Siapkan nasi di dalam mangkuk atau piring saji. Letakkan protein yang sudah dimasak di atasnya, kemudian tambahkan taburan bubuk nori sesuai selera.
9. Nori butter rice siap disajikan selagi hangat dengan topping gurih dan pedas.
Nori butter rice menawarkan perpaduan rasa gurih yang berbeda dari nasi putih biasa. Shoyu memberikan rasa asin khas Jepang, sedangkan minyak wijen dan butter menghasilkan aroma yang harum. Tambahan bubuk nori membuat nasi memiliki cita rasa umami yang semakin kuat, ditambah tekstur biji wijen sangrai yang memberikan sensasi sedikit renyah.
Salah satu keunggulan resep ini adalah proses memasaknya yang praktis menggunakan rice cooker. Tidak perlu menumis bumbu nasi secara terpisah karena seluruh bahan bisa dimasak bersamaan. Sementara itu, bubuk nori dapat disiapkan lebih dahulu sehingga proses penyajian menjadi lebih cepat.
Untuk pilihan topping, lap chiong bisa menjadi alternatif bagi yang menyukai rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis. Namun, kamu juga bisa menggunakan ayam atau udang yang ditumis bersama chili oil untuk mendapatkan rasa pedas. Pastikan protein dimasak hingga matang sebelum disajikan bersama nasi.
Hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam ketika ingin mencoba variasi nasi dengan sentuhan rasa Jepang. Dengan bahan sederhana dan bantuan rice cooker, kamu bisa menikmati nasi gurih beraroma butter dan nori tanpa proses memasak yang merepotkan.
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Jawa Pos
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