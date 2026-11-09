Resep Enoki Crispy, Jamur Goreng Renyah dengan Balutan Tepung Berbumbu

JawaPos.com - Jamur enoki tidak hanya lezat dijadikan sup atau hidangan tumisan, tetapi juga bisa diolah menjadi camilan renyah. Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah enoki crispy.

Jamur yang memiliki bentuk panjang dan tekstur khas ini dibalut adonan tepung berbumbu, kemudian digoreng hingga berwarna keemasan.

Camilan ini cocok dinikmati saat bersantai bersama keluarga atau dijadikan teman menonton film. Rasanya gurih dengan tekstur renyah di bagian luar, sementara bagian dalam jamur tetap memiliki karakter yang lembut.

Agar hasilnya tidak kalah dengan jamur crispy yang dijual di luar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat adonannya.

Resep enoki crispy ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Salah satu kunci kerenyahannya adalah penggunaan air es dan baking powder dalam adonan tepung. Kombinasi tepung terigu dan tepung maizena juga membantu menghasilkan lapisan gorengan yang lebih ringan dan renyah.

Bahan

60 gram tepung terigu

30 gram tepung maizena

1/2 sdt baking powder

1/2 sdt garam

1 sdt MSG

1/2 sdt bawang putih bubuk

1/4 sdt merica

1/4 sdt ketumbar bubuk

1 sdt paprika bubuk

120 ml air es

2 bungkus jamur enoki

Minyak goreng secukupnya

Saus sambal secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan jamur enoki, kemudian potong bagian akar yang keras. Pisahkan jamur menjadi beberapa kelompok kecil agar lebih mudah dilapisi adonan dan digoreng.

2. Bersihkan jamur dari kotoran yang menempel. Jika dicuci, tiriskan hingga tidak terlalu basah agar air dari jamur tidak membuat adonan tepung menjadi terlalu encer.

3. Siapkan wadah berukuran sedang. Masukkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, garam, MSG, bawang putih bubuk, merica, ketumbar bubuk, dan paprika bubuk.

4. Aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata. Setelah itu, tuangkan air es sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai membentuk adonan yang cukup kental untuk melapisi permukaan jamur.

5. Panaskan minyak dalam wajan menggunakan api sedang. Pastikan minyak sudah cukup panas sebelum jamur dimasukkan agar lapisan tepung dapat langsung membentuk tekstur renyah.

6. Ambil satu kelompok jamur enoki, lalu celupkan ke dalam adonan tepung hingga seluruh bagiannya terlapisi. Angkat sebentar agar kelebihan adonan menetes.

7. Masukkan jamur ke dalam minyak panas secara perlahan. Goreng hingga permukaannya berwarna golden brown dan teksturnya terlihat crispy. Jangan memasukkan terlalu banyak jamur sekaligus agar suhu minyak tetap terjaga.

8. Setelah matang, angkat dan tiriskan enoki crispy. Sajikan selagi hangat bersama saus sambal sebagai pelengkap.

Membuat enoki crispy sendiri di rumah ternyata tidak membutuhkan banyak bahan maupun teknik memasak yang rumit. Perpaduan tepung terigu dan maizena menghasilkan lapisan yang renyah, sedangkan bumbu seperti bawang putih, paprika, ketumbar, dan merica memberikan rasa gurih yang lebih kaya.

Penggunaan air es juga menjadi salah satu hal penting dalam resep ini. Suhu adonan yang dingin membantu menghasilkan tekstur lapisan gorengan yang lebih ringan. Sementara itu, baking powder membantu membentuk lapisan yang tidak terlalu padat ketika digoreng.

Agar hasilnya maksimal, pastikan minyak sudah panas sebelum memasukkan jamur dan goreng dalam beberapa kelompok kecil. Hindari menumpuk jamur di dalam wajan supaya setiap bagian matang merata. Setelah ditiriskan, enoki crispy sebaiknya langsung disajikan agar kerenyahannya tetap terjaga.