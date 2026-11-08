Resep Croque Monsieur Rumahan, Roti Panggang Keju dengan Saus Béchamel Creamy

JawaPos.com - Ingin menikmati roti panggang dengan isian melimpah dan keju yang meleleh saat digigit?

Croque monsieur bisa menjadi pilihan menu sarapan yang menarik untuk dicoba di rumah. Hidangan khas Prancis ini terdiri dari roti, daging, keju, serta saus béchamel yang memberikan tekstur lembut dan creamy.

Kombinasi roti tawar, smoked beef, dan mozzarella membuat hidangan ini terasa gurih serta mengenyangkan. Bagian luarnya dipanggang hingga kecokelatan, sementara bagian dalamnya memiliki lapisan saus putih yang lembut. Rasanya semakin nikmat ketika disajikan selagi hangat.

Resep croque monsieur rumahan ini dibagikan oleh akun Instagram @hi.namyraaa. Bahan-bahannya cukup sederhana dan mudah ditemukan di pasaran. Menu ini juga bisa menjadi variasi sarapan maupun ide bekal ketika ingin menikmati olahan roti yang berbeda dari biasanya.

Bahan

4 lembar roti tawar

2 lembar smoked beef

Keju mozzarella secukupnya

Bahan saus béchamel:

250-300 ml susu full cream

15 gram butter

2 sdm tepung terigu

1 slice keju quick melt

Kaldu jamur secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Pala bubuk secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan wajan atau panci untuk membuat saus béchamel. Lelehkan butter menggunakan api kecil, kemudian masukkan tepung terigu.

2. Aduk tepung dan butter hingga tercampur rata serta tidak menggumpal. Masak sebentar agar tepung tidak terasa mentah ketika saus sudah jadi.

3. Tuangkan susu full cream secara bertahap sambil terus diaduk. Pastikan adonan tercampur rata agar teksturnya halus dan tidak menggumpal.

4. Masukkan keju quick melt, kaldu jamur, lada bubuk, dan sedikit pala bubuk. Aduk hingga keju meleleh dan saus mulai mengental. Matikan api setelah mendapatkan tekstur creamy yang diinginkan.

5. Siapkan lembaran roti tawar. Oleskan saus béchamel pada permukaannya, kemudian tambahkan smoked beef dan keju mozzarella secukupnya.

6. Tutup dengan lembar roti tawar lainnya. Oleskan kembali saus béchamel di bagian atas roti, lalu tambahkan mozzarella sesuai selera.

7. Susun roti di atas loyang yang sudah disiapkan. Panggang menggunakan oven pada suhu 200 derajat Celsius selama 15-20 menit dengan api atas bawah, hingga permukaannya matang dan kejunya meleleh.

8. Setelah matang, keluarkan roti dari oven dan diamkan sebentar sebelum dipotong. Croque monsieur rumahan siap disajikan selagi hangat.

Croque monsieur menawarkan perpaduan tekstur yang membuat hidangan ini terasa istimewa. Roti panggang yang sedikit renyah berpadu dengan smoked beef gurih, mozzarella yang meleleh, serta saus béchamel yang lembut. Setiap lapisannya memberikan sensasi rasa yang berbeda, tetapi tetap menyatu dalam satu sajian.

Salah satu bagian penting dari resep ini adalah saus béchamel. Campuran butter, tepung terigu, dan susu menghasilkan saus putih yang kental dan creamy. Penambahan keju quick melt membuat rasanya semakin gurih sekaligus memberikan tekstur yang lebih lembut.

Agar hasilnya maksimal, tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil terus mengaduk saus. Cara ini membantu mencegah terbentuknya gumpalan tepung sehingga saus lebih halus. Jika ingin rasa keju yang lebih dominan, jumlah mozzarella pada bagian atas roti juga bisa disesuaikan dengan selera.