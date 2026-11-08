Resep Tang Yuan Matcha No Added Sugar, Dessert Kenyal dengan Kuah Oat Milk

Potret tang yuan matcha tanpa tambahan gula yang mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@ameliatara)

JawaPos.com - Ingin menikmati dessert manis tanpa harus menambahkan gula pasir? Tang yuan matcha bisa menjadi salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba.

Jajanan berbentuk bola-bola kenyal ini terbuat dari tepung ketan, kemudian diberi isian selai matcha dan disajikan bersama kuah oat milk yang creamy.



Resep tang yuan matcha no added sugar dibagikan oleh akun Instagram @amelitara. Kreasi ini menggunakan bahan yang cukup sederhana dan proses pembuatan yang tidak terlalu rumit.

Adonannya hanya membutuhkan tepung ketan dan air hangat, sedangkan bagian isian dibuat lebih praktis dengan memanfaatkan selai matcha bebas gula.

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Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan oat milk sebagai kuah. Susu berbahan oat tersebut memberikan sensasi creamy yang cocok dipadukan dengan rasa khas matcha. Perpaduan tekstur bola ketan yang kenyal, isian matcha, dan kuah susu menghasilkan dessert yang bisa dinikmati sebagai camilan maupun hidangan penutup.



Meski tidak menggunakan gula tambahan dalam adonannya, rasa manis tetap bisa diperoleh dari selai matcha yang digunakan. Namun, kandungan gula produk selai dan oat milk tetap perlu diperhatikan karena setiap merek bisa memiliki komposisi yang berbeda.



Bahan

Bahan tang yuan:

Tepung ketan secukupnya

Air hangat secukupnya



Bahan isian:

Selai matcha bebas gula secukupnya



Bahan kuah:

Oat milk secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah untuk membuat adonan tang yuan. Masukkan tepung ketan secukupnya, kemudian tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk dan diuleni.

2. Lanjutkan menguleni hingga adonan menyatu, terasa lembut, dan tidak terlalu lengket di tangan. Hindari menuangkan air sekaligus karena jumlah yang dibutuhkan dapat berbeda bergantung pada jenis tepung ketan yang digunakan.

3. Setelah adonan mencapai tekstur yang sesuai, ambil sedikit bagian lalu pipihkan menggunakan telapak tangan. Usahakan bagian tengahnya sedikit lebih tebal agar isian tidak mudah keluar.

4. Ambil selai matcha bebas gula secukupnya, kemudian letakkan di bagian tengah adonan. Tutup kembali seluruh sisi adonan dan bentuk menjadi bola-bola kecil hingga isian tertutup rapat.

5. Ulangi proses tersebut sampai seluruh adonan dan selai matcha habis. Pastikan tidak ada bagian yang terbuka agar isian tidak bocor ketika direbus.

6. Siapkan panci berisi air, kemudian panaskan hingga mendidih. Masukkan bola-bola tang yuan secara perlahan dan masak sampai matang. Biasanya, tang yuan yang sudah matang akan mengapung ke permukaan air.

7. Angkat tang yuan yang sudah matang, lalu tiriskan. Sementara itu, hangatkan oat milk di panci terpisah menggunakan api kecil. Tidak perlu sampai mendidih agar teksturnya tetap nyaman untuk disajikan.

8. Siapkan mangkuk saji, masukkan tang yuan, kemudian tuangkan oat milk hangat secukupnya. Tang yuan matcha siap dinikmati selagi hangat.



Tang yuan matcha bisa menjadi alternatif dessert rumahan bagi pencinta makanan berbahan tepung ketan. Teksturnya yang kenyal memberikan sensasi berbeda saat digigit, apalagi ketika bagian tengahnya berisi selai matcha yang lembut. Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan oat milk sebagai kuah. Susu berbahan oat tersebut memberikan sensasi creamy yang cocok dipadukan dengan rasa khas matcha. Perpaduan tekstur bola ketan yang kenyal, isian matcha, dan kuah susu menghasilkan dessert yang bisa dinikmati sebagai camilan maupun hidangan penutup.Meski tidak menggunakan gula tambahan dalam adonannya, rasa manis tetap bisa diperoleh dari selai matcha yang digunakan. Namun, kandungan gula produk selai dan oat milk tetap perlu diperhatikan karena setiap merek bisa memiliki komposisi yang berbeda.Tepung ketan secukupnyaAir hangat secukupnyaSelai matcha bebas gula secukupnyaOat milk secukupnya1. Siapkan wadah untuk membuat adonan tang yuan. Masukkan tepung ketan secukupnya, kemudian tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk dan diuleni.2. Lanjutkan menguleni hingga adonan menyatu, terasa lembut, dan tidak terlalu lengket di tangan. Hindari menuangkan air sekaligus karena jumlah yang dibutuhkan dapat berbeda bergantung pada jenis tepung ketan yang digunakan.3. Setelah adonan mencapai tekstur yang sesuai, ambil sedikit bagian lalu pipihkan menggunakan telapak tangan. Usahakan bagian tengahnya sedikit lebih tebal agar isian tidak mudah keluar.4. Ambil selai matcha bebas gula secukupnya, kemudian letakkan di bagian tengah adonan. Tutup kembali seluruh sisi adonan dan bentuk menjadi bola-bola kecil hingga isian tertutup rapat.5. Ulangi proses tersebut sampai seluruh adonan dan selai matcha habis. Pastikan tidak ada bagian yang terbuka agar isian tidak bocor ketika direbus.6. Siapkan panci berisi air, kemudian panaskan hingga mendidih. Masukkan bola-bola tang yuan secara perlahan dan masak sampai matang. Biasanya, tang yuan yang sudah matang akan mengapung ke permukaan air.7. Angkat tang yuan yang sudah matang, lalu tiriskan. Sementara itu, hangatkan oat milk di panci terpisah menggunakan api kecil. Tidak perlu sampai mendidih agar teksturnya tetap nyaman untuk disajikan.8. Siapkan mangkuk saji, masukkan tang yuan, kemudian tuangkan oat milk hangat secukupnya. Tang yuan matcha siap dinikmati selagi hangat.Tang yuan matcha bisa menjadi alternatif dessert rumahan bagi pencinta makanan berbahan tepung ketan. Teksturnya yang kenyal memberikan sensasi berbeda saat digigit, apalagi ketika bagian tengahnya berisi selai matcha yang lembut.

Kuah oat milk juga membuat hidangan ini terasa lebih creamy tanpa perlu menambahkan santan atau susu kental manis.



Selain praktis, resep ini cukup fleksibel untuk dikreasikan sesuai selera. Jumlah isian matcha bisa disesuaikan dengan ukuran tang yuan yang dibuat, begitu pula dengan banyaknya oat milk sebagai kuah.

Jika ingin menikmati dessert dengan rasa matcha yang lebih dominan, gunakan selai dengan aroma teh hijau yang kuat. Sajikan segera setelah matang agar tekstur tang yuan tetap lembut dan kenyal.