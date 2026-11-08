Resep Nasi Bejek Teri, Nasi Gurih dengan Terasi dan Kemangi yang Bikin Nagih

Potret nasi bejel teri yang gurih dan kaya aroma, cocok untuk menu sarapan. (Sumber: instagram.com/@firhanmci6)
JawaPos.com - Bosan dengan menu nasi goreng yang itu-itu saja? Nasi bejek teri bisa menjadi alternatif hidangan rumahan yang patut dicoba.
Perpaduan nasi, teri Medan, sayuran, dan bumbu tumis menghasilkan rasa gurih dengan aroma khas yang menggugah selera.
Keistimewaan hidangan ini terletak pada penggunaan terasi sebagai salah satu bumbu utamanya. Terasi memberikan aroma dan rasa gurih yang lebih kuat, sementara daun jeruk dan kemangi menambahkan sentuhan harum yang membuat nasi terasa semakin nikmat.
Ditambah teri Medan yang asin dan renyah, menu sederhana ini cocok disantap bersama keluarga.
Resep nasi bejek teri dibagikan oleh akun Instagram @firhanmci6. Menurut kreatornya, hidangan ini bahkan menjadi menu yang sering diminta oleh anggota keluarga di rumah.
Bahan-bahannya cukup sederhana dan bisa menjadi inspirasi untuk mengolah nasi putih menjadi sajian yang lebih istimewa.
Bahan
500 gram nasi putih
100 gram kol
100 gram teri Medan
8 lembar daun jeruk, cincang
1 genggam daun kemangi goreng
1 sdt penyedap
Minyak goreng secukupnya
Bumbu tumis:
5 butir bawang merah
7 siung bawang putih
3 buah cabai rawit merah
2 buah cabai merah keriting
1 sdt terasi
Cara Pembuatan
1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Iris kol sesuai selera, kemudian cincang daun jeruk. Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting.
2. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng teri Medan hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat, lalu tiriskan agar teksturnya tetap renyah.
3. Gunakan sedikit minyak untuk menumis bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Tumis hingga harum dan bumbu matang.
4. Tambahkan terasi, kemudian aduk bersama bumbu tumis hingga aromanya keluar. Pastikan terasi tercampur merata agar rasa gurihnya menyebar ke seluruh hidangan.
5. Masukkan irisan kol dan daun jeruk cincang. Aduk hingga kol mulai layu dan aromanya semakin harum.
6. Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk dan bejek bersama bumbu hingga seluruh bagian nasi tercampur rata. Tambahkan penyedap, lalu koreksi rasa sesuai selera.
7. Masukkan teri Medan yang sudah digoreng. Aduk kembali hingga teri tersebar merata di antara nasi dan sayuran.
8. Terakhir, tambahkan kemangi goreng. Aduk sebentar agar aromanya menyatu dengan nasi, kemudian matikan api.
9. Pindahkan nasi bejek teri ke piring saji. Hidangan siap dinikmati selagi hangat.
Nasi bejek teri menawarkan kombinasi rasa dan aroma yang cukup lengkap dalam satu hidangan. Gurihnya teri Medan berpadu dengan bumbu tumis dan terasi, sementara daun jeruk memberikan aroma segar yang khas. Kehadiran kemangi juga membuat sajian ini memiliki wangi yang semakin menggugah selera.
Agar hasilnya lebih nikmat, perhatikan proses menggoreng teri Medan. Goreng hingga matang dan tiriskan sebelum dicampurkan ke nasi supaya teksturnya tidak terlalu lembek. Selain itu, gunakan terasi dengan aroma dan kualitas yang baik karena bahan ini menjadi salah satu penentu cita rasa hidangan.
Menu ini cocok dijadikan pilihan makan siang atau makan malam bersama keluarga. Tidak perlu lauk tambahan yang rumit, nasi bejek teri sudah menghadirkan perpaduan nasi, protein, dan sayuran dalam satu sajian. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai juga bisa disesuaikan dengan selera.
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