Resep Ayam Kukus Sayur, Lauk Praktis dengan Bumbu Pedas yang Menggugah Selera

Potret ayam kukus sayur yang praktis dan all in one serat dan protein. (Sumber: instagram.com/@dhylook)





JawaPos.com - Ingin menikmati hidangan ayam dan sayur tanpa harus memasak dua menu secara terpisah? Ayam kukus sayur bisa menjadi pilihan praktis untuk menu sehari-hari. Dalam satu kali proses memasak, kamu sudah bisa mendapatkan lauk ayam berbumbu sekaligus sayuran yang lembut dan kaya rasa.



Hidangan ini memadukan paha ayam yang dimarinasi dengan bumbu pedas, kemudian dikukus bersama sawi putih dan labu siam. Bumbu bawang putih, cabai rawit, serta jahe memberikan aroma yang khas. Sementara itu, tambahan saus tiram dan minyak wijen membuat rasa ayam semakin gurih.



Resep ayam kukus sayur ini dibagikan oleh akun Instagram @dhylook yang terinspirasi dari kreasi Chef Devina dan telah dikembangkan kembali.

Dengan waktu pengukusan sekitar 20 menit sesuai resep kreatornya, menu ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menyiapkan makanan rumahan secara lebih praktis.



Bahan

Bahan utama:

600 gram paha ayam

Sawi putih secukupnya

Labu siam secukupnya

1 buah jeruk nipis



Bahan bumbu pedas:

15 siung bawang putih

10 buah cabai rawit merah

1 ruas jahe



Bahan marinasi ayam:

1 sdt garam

2 sdt gula

1/2 sdt lada

1/2 sdt kaldu ayam

1/2 sdt kunyit

1 sdm saus tiram

1 sdm minyak wijen

2 sdm tepung maizena

2 sdt bumbu pedas



Bahan tumisan sisa bumbu:

Sisa bumbu pedas

Minyak goreng secukupnya

Daun bawang secukupnya

Kecap asin secukupnya

Sejumput garam

Sejumput gula

Sejumput lada

Sejumput kaldu



Cara Pembuatan

1. Siapkan bumbu pedas dengan menghaluskan bawang putih, cabai rawit merah, dan jahe hingga menjadi pasta. Sisihkan sebagian untuk marinasi ayam dan gunakan sisanya sebagai bumbu tumisan.

2. Bersihkan paha ayam, kemudian lumuri dengan air perasan jeruk nipis. Diamkan sebentar, lalu bilas jika diperlukan dan tiriskan.

3. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan garam, gula, lada, kaldu ayam, kunyit, saus tiram, minyak wijen, tepung maizena, dan 2 sdt bumbu pedas.

4. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata. Diamkan selama 20 menit agar bumbu meresap.

5. Sambil menunggu ayam, siapkan sawi putih dan labu siam. Cuci bersih, lalu potong sesuai selera agar mudah disusun dalam wadah kukusan.

6. Tata sawi putih dan labu siam di dalam wadah tahan panas. Letakkan ayam yang sudah dimarinasi di atasnya, kemudian kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga ayam matang sempurna. Sesuaikan waktu pengukusan dengan ukuran potongan ayam.

7. Sementara itu, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis sisa bumbu pedas hingga harum dan matang. Tambahkan irisan daun bawang, sedikit kecap asin, garam, gula, lada, dan kaldu. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

8. Setelah ayam dan sayuran matang, keluarkan dari kukusan. Sajikan bersama tumisan bumbu pedas sebagai pelengkap.



Ayam kukus sayur ini menawarkan kombinasi lauk dan sayuran dalam satu hidangan yang praktis. Paha ayam yang dimarinasi dengan bumbu pedas menghasilkan rasa gurih dan aroma rempah yang kuat. Sementara itu, sawi putih dan labu siam memberikan tekstur lembut serta rasa segar sebagai pendamping ayam.



Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan bumbu pedas dalam dua tahap. Sebagian bumbu digunakan untuk marinasi agar meresap ke dalam ayam, sedangkan sisanya ditumis kembali bersama daun bawang dan kecap asin. Dengan begitu, rasa bawang putih, jahe, dan cabai tetap terasa dalam sajian akhir.



Agar ayam matang merata, susun potongan ayam dengan tidak terlalu bertumpuk dan pastikan bagian tengahnya benar-benar matang sebelum disajikan. Jika potongan ayam cukup besar, waktu pengukusan mungkin perlu ditambah.

Sajian ini cocok untuk menu makan siang maupun makan malam ketika ingin menikmati makanan rumahan yang sederhana, lengkap, dan tidak membutuhkan banyak peralatan memasak.