Resep Telur Siram Pedas Gochujang, Lauk Praktis dengan Saus Gurih Menggugah Selera

Potret telur siram pedas gochujang yang cocok jadi lauk praktis saat bingung mau makan apa. (Sumber: instagram.com/@firhanmci6)
JawaPos.com - Bingung menentukan menu makan sehari-hari terkadang membuat kita ingin memasak sesuatu yang sederhana, tetapi tetap menggugah selera.
Telur bisa menjadi pilihan karena mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Salah satunya adalah telur siram pedas dengan saus gochujang yang punya perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis.
Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat. Tidak membutuhkan banyak bahan, proses memasaknya pun relatif singkat. Kunci kelezatannya terletak pada saus gochujang yang dimasak bersama bawang dan bumbu sederhana hingga menghasilkan kuah kental bercita rasa khas Korea.
Resep telur siram pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @firhanmci6. Dengan bahan yang mudah ditemukan, hidangan ini bisa menjadi alternatif menu rumahan ketika bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja.
Bahan
3 butir telur
1 pouch saus gochujang
3 siung bawang putih
2 siung bawang merah
125 ml air putih
1 sdt kaldu ayam bubuk
1 batang daun bawang
Margarin atau butter secukupnya
Cara Pembuatan
1. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu kocok hingga bagian putih dan kuningnya tercampur. Panaskan sedikit margarin atau butter di wajan.
2. Masukkan telur dan masak hingga matang sesuai selera. Telur bisa dibuat menjadi telur dadar atau telur orak-arik. Setelah matang, angkat dan sisihkan terlebih dahulu.
3. Cincang halus bawang putih dan bawang merah. Iris daun bawang untuk digunakan sebagai pelengkap saus.
4. Gunakan wajan yang sama, lalu tambahkan sedikit margarin atau butter. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan layu.
5. Masukkan saus gochujang, kemudian aduk bersama tumisan bawang hingga tercampur rata. Tambahkan air putih dan kaldu ayam bubuk, lalu aduk kembali.
6. Masak saus menggunakan api sedang hingga bumbu tercampur dan kuah sedikit mengental. Koreksi rasa sesuai selera. Jika ingin saus lebih encer, tambahkan sedikit air.
7. Setelah saus matang, masukkan irisan daun bawang dan aduk sebentar. Matikan api, lalu siapkan telur yang sudah dimasak sebelumnya di atas piring saji.
8. Siram telur dengan saus gochujang selagi hangat. Telur siram pedas siap dinikmati bersama nasi putih.
Telur siram pedas gochujang ini bisa menjadi pilihan menarik untuk variasi lauk rumahan. Perpaduan telur yang lembut dengan saus berbumbu memberikan sensasi rasa berbeda meskipun bahan dasarnya sangat sederhana.
Selain itu, penggunaan saus gochujang membuat proses memasak lebih praktis karena tidak perlu meracik banyak bumbu untuk mendapatkan cita rasa khas Korea. Tingkat kekentalan dan rasa pedasnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Jika ingin hidangan yang lebih lengkap, telur siram ini bisa disajikan bersama tumis sayuran atau lauk pendamping lainnya. Sajikan selagi hangat agar sausnya tetap nikmat dan bisa menyatu dengan nasi. Cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam saat tidak ingin repot memasak.
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Jawa Pos
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