Resep Pistachio Kunafa Tang Yuan, Dessert Kenyal dengan Kuah Susu Creamy

Potret pistachio kunafa tang yuan dengan kulit ketan yang creamy. (Sumber: instagram.com/@joelcuisine)
JawaPos.com - Tang yuan merupakan hidangan tradisional Tiongkok berupa bola-bola tepung ketan yang biasanya disajikan bersama kuah manis.
Namun, kali ini tang yuan hadir dengan kreasi yang lebih modern melalui perpaduan rasa pistachio dan kunafa ala Dubai chocolate. Dessert ini memiliki kulit kenyal bermotif dua warna, isian kacang pistachio dengan kataifi renyah, serta kuah susu pistachio yang creamy.
Keunikan hidangan ini terletak pada isiannya. Pasta pistachio dan almond dicampur dengan cokelat putih serta kataifi panggang untuk menghasilkan tekstur yang lebih kaya.
Sementara itu, kulit tang yuan dibuat dari dua adonan berbeda, yaitu rasa cokelat dan pistachio, yang disusun bergantian hingga membentuk motif garis.
Resep pistachio kunafa tang yuan ini dibagikan oleh akun Instagram @joelscuisine. Penyajiannya semakin menarik dengan tambahan chocolate cream yang lembut. Perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur kenyal membuat dessert ini cocok dicoba bagi pencinta olahan pistachio.
Bahan
Bahan isian pistachio kunafa:
120 gram pasta pistachio murni tanpa garam dan gula
42 gram pasta almond murni tanpa garam dan gula
35 gram cokelat putih, lelehkan
1,5 gram garam
140 gram kataifi panggang
Bahan kulit cokelat:
90 gram tepung ketan putih
7 gram bubuk kakao
5 gram gula halus
0,5 gram garam
65-70 gram air hangat
Bahan kulit pistachio:
90 gram tepung ketan putih
14 gram pasta pistachio
5 gram gula halus
0,5 gram garam
60-70 gram air hangat
1 tetes pewarna hijau
Bahan kuah susu pistachio:
400 gram susu kedelai hangat
40 gram pasta pistachio
15 gram gula halus atau sesuai selera
Bahan chocolate cream:
100 gram whipping cream
10 gram bubuk kakao
Cara Pembuatan
1. Untuk membuat isian, siapkan wadah lalu campurkan pasta pistachio, pasta almond, cokelat putih leleh, dan garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
2. Masukkan kataifi panggang ke dalam campuran tersebut. Aduk kembali hingga merata. Sesuaikan jumlah kataifi sampai tekstur isian cukup kering dan mudah dibentuk.
3. Ambil sedikit adonan isian, lalu bulatkan menggunakan tangan. Susun di wadah dan masukkan ke dalam freezer hingga membeku dan teksturnya keras agar lebih mudah dibungkus dengan kulit tang yuan.
4. Siapkan adonan kulit cokelat dengan mencampurkan tepung ketan putih, bubuk kakao, gula halus, dan garam. Tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan bisa dibentuk, tidak terlalu lembek, dan tidak retak.
5. Untuk kulit pistachio, campurkan tepung ketan putih, pasta pistachio, gula halus, dan garam. Tambahkan air hangat secara bertahap serta satu tetes pewarna hijau. Uleni sampai menghasilkan tekstur yang elastis dan mudah dibentuk.
6. Bagi kedua adonan kulit menjadi beberapa bagian dengan berat yang sama. Susun potongan adonan hijau dan cokelat secara berselang-seling, kemudian rapatkan. Gilas bagian sampingnya hingga membentuk motif garis atau stripes.
7. Pipihkan adonan hingga ketebalan sekitar 4-5 mm. Potong menggunakan cetakan kue berbentuk lingkaran, lalu letakkan satu isian pistachio kunafa beku di bagian tengahnya.
8. Bungkus isian dengan adonan kulit, kemudian cubit dan rapatkan seluruh sisinya. Buang sisa adonan jika berlebihan dan pastikan tidak ada bagian yang terbuka agar isian tidak keluar saat direbus.
9. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan tang yuan. Rebus sekitar dua menit sesuai ukuran adonan. Tidak perlu menunggu hingga seluruh tang yuan mengapung. Angkat dan pindahkan ke mangkuk saji.
10. Untuk kuah susu pistachio, campurkan susu kedelai hangat, pasta pistachio, dan gula halus. Blender hingga seluruh bahan tercampur dan teremulsi dengan tekstur creamy.
11. Buat chocolate cream dengan memasukkan whipping cream dan bubuk kakao ke dalam wadah. Mixer selama sekitar 10-15 detik saja hingga tercampur, dengan konsistensi akhir yang masih sedikit cair dan kental.
12. Tuangkan kuah susu pistachio ke dalam mangkuk berisi tang yuan. Tambahkan chocolate cream di atasnya sesuai selera, lalu sajikan.
Pistachio kunafa tang yuan menawarkan pengalaman menikmati dessert dengan tekstur yang berlapis. Kulit tepung ketannya terasa kenyal, sementara bagian dalamnya menyimpan isian pistachio dan kataifi yang memberikan sensasi renyah. Kuah susu kedelai yang creamy juga melengkapi rasa kacang yang gurih dan aroma cokelat.
Agar bentuk tang yuan tetap cantik, pastikan isian sudah benar-benar beku sebelum dibungkus. Selain itu, segel kulit dengan rapat supaya isian tidak bocor ketika direbus. Dessert fusion ini bisa menjadi alternatif sajian manis yang menarik untuk dicoba di rumah, terutama bagi pencinta pistachio dan kunafa.
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