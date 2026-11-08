Resep Pistachio Kunafa Tang Yuan, Dessert Kenyal dengan Kuah Susu Creamy

Cara Pembuatan

1. Untuk membuat isian, siapkan wadah lalu campurkan pasta pistachio, pasta almond, cokelat putih leleh, dan garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

2. Masukkan kataifi panggang ke dalam campuran tersebut. Aduk kembali hingga merata. Sesuaikan jumlah kataifi sampai tekstur isian cukup kering dan mudah dibentuk.

3. Ambil sedikit adonan isian, lalu bulatkan menggunakan tangan. Susun di wadah dan masukkan ke dalam freezer hingga membeku dan teksturnya keras agar lebih mudah dibungkus dengan kulit tang yuan.

4. Siapkan adonan kulit cokelat dengan mencampurkan tepung ketan putih, bubuk kakao, gula halus, dan garam. Tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan bisa dibentuk, tidak terlalu lembek, dan tidak retak.

5. Untuk kulit pistachio, campurkan tepung ketan putih, pasta pistachio, gula halus, dan garam. Tambahkan air hangat secara bertahap serta satu tetes pewarna hijau. Uleni sampai menghasilkan tekstur yang elastis dan mudah dibentuk.

6. Bagi kedua adonan kulit menjadi beberapa bagian dengan berat yang sama. Susun potongan adonan hijau dan cokelat secara berselang-seling, kemudian rapatkan. Gilas bagian sampingnya hingga membentuk motif garis atau stripes.

7. Pipihkan adonan hingga ketebalan sekitar 4-5 mm. Potong menggunakan cetakan kue berbentuk lingkaran, lalu letakkan satu isian pistachio kunafa beku di bagian tengahnya.

8. Bungkus isian dengan adonan kulit, kemudian cubit dan rapatkan seluruh sisinya. Buang sisa adonan jika berlebihan dan pastikan tidak ada bagian yang terbuka agar isian tidak keluar saat direbus.

9. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan tang yuan. Rebus sekitar dua menit sesuai ukuran adonan. Tidak perlu menunggu hingga seluruh tang yuan mengapung. Angkat dan pindahkan ke mangkuk saji.

10. Untuk kuah susu pistachio, campurkan susu kedelai hangat, pasta pistachio, dan gula halus. Blender hingga seluruh bahan tercampur dan teremulsi dengan tekstur creamy.

11. Buat chocolate cream dengan memasukkan whipping cream dan bubuk kakao ke dalam wadah. Mixer selama sekitar 10-15 detik saja hingga tercampur, dengan konsistensi akhir yang masih sedikit cair dan kental.

12. Tuangkan kuah susu pistachio ke dalam mangkuk berisi tang yuan. Tambahkan chocolate cream di atasnya sesuai selera, lalu sajikan.