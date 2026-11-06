Tak Perlu ke Kafe! Ini Dia Resep Tahu Cabe Garam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

Potret tahu cabe garam ala restoran yang crispy, gurih, dan musah dibuat. (instagram.com/@madeby.janincee)
JawaPos.com -- Tahu cabe garam menjadi salah satu camilan yang banyak digemari orang karena memiliki tekstur renyah dan rasa pedas gurih yang bikin nagih.
Hidangan tahu cabe garam ini biasanya sering ditemukan di berbagai kafe dan restoran sebagai menu camilan maupun menu pendamping.
Selain rasanya yang lezat, tahu cabe garam ini juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan untuk membuat tahu cabe garam mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.
Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Selasa (3/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat tahu cabe garam yang enak dan bikin nagih.
Bahan-bahan untuk membuat tahu cabe garam:
· 2 tahu firm yang sudah direndam air garam
· 8-10 bawang putih
· 3 bawang merah
· 7 cabai rawit
· 2 batang daun bawang
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