Menu Rumahan Anti Bosan! Resep Ayam Krispi Balado yang Enak dengan Bumbu Meresap

JawaPos.com – Ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat, salah satunya hidangan ayam yang bisa dicoba adalah ayam krispi balado.

Hidangan ini memadukan tekstur ayam goreng yang renyah dengan sambal balado dengan cita rasa pedas dan gurih yang menggugah selera.

Ayam krispi balado ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Tak hanya itu, hidangan ini juga bisa dijadikan sebagai ide bekal makan sehari-hari.

Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan cara untuk membuatnya juga tidak terlalu sulit.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (3/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam krispi balado yang enak dengan bumbu meresap.

Bahan-bahan untuk membuat ayam krispi balado:

Bahan untuk marinasi ayam:

· 300 gram paha ayam filet

· 1 sdt perasan jeruk kunci