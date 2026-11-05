Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Semur Ayam Spesial dengan Aroma Rempah Menggoda

JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang cocok disajikan untuk berbagai kesempatan. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat hidangan ini digemari banyak keluarga. Ayam yang dimasak bersama kuah berbumbu menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur daging yang empuk. Ditambah tahu goreng sebagai pelengkap, semur ayam semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Bahan untuk membuat sajian ini juga cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Kamu tidak perlu menggunakan teknik memasak yang rumit untuk menghasilkan semur ayam dengan cita rasa yang menggugah selera. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep semur ayam ini menggunakan perpaduan kecap manis dan aneka rempah untuk menghasilkan rasa yang kaya. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah. Semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu goreng siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan kuah kecap dan rempahnya semakin terasa nikmat. Selamat mencoba resep semur ayam ala rumahan ini untuk hidangan keluarga!
Bahan-Bahan Semur Ayam
Bumbu tumis:
Bahan utama:
Bumbu marinasi:
Bahan pelengkap dan bumbu kuah:
Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang cocok disajikan untuk berbagai kesempatan. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat hidangan ini digemari banyak keluarga.
Ayam yang dimasak bersama kuah berbumbu menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur daging yang empuk. Ditambah tahu goreng sebagai pelengkap, semur ayam semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat.
Bahan untuk membuat sajian ini juga cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Kamu tidak perlu menggunakan teknik memasak yang rumit untuk menghasilkan semur ayam dengan cita rasa yang menggugah selera.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep semur ayam ini menggunakan perpaduan kecap manis dan aneka rempah untuk menghasilkan rasa yang kaya. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah.
Semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu goreng siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan kuah kecap dan rempahnya semakin terasa nikmat.
Selamat mencoba resep semur ayam ala rumahan ini untuk hidangan keluarga!
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Jawa Pos
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