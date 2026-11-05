Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Semur Ayam Spesial dengan Aroma Rempah Menggoda

Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang cocok disajikan untuk berbagai kesempatan. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat hidangan ini digemari banyak keluarga. Ayam yang dimasak bersama kuah berbumbu menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur daging yang empuk. Ditambah tahu goreng sebagai pelengkap, semur ayam semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Bahan untuk membuat sajian ini juga cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Kamu tidak perlu menggunakan teknik memasak yang rumit untuk menghasilkan semur ayam dengan cita rasa yang menggugah selera. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep semur ayam ini menggunakan perpaduan kecap manis dan aneka rempah untuk menghasilkan rasa yang kaya. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-Bahan Semur Ayam Bumbu tumis: 7 siung bawang merah atau sekitar 40 gram.

5 siung bawang putih atau sekitar 22 gram.

1 buah cabai rawit atau sekitar 3 gram.

2 butir cengkeh.

1 batang kayu manis.

5 lembar daun jeruk.

1/4 sendok teh pala bubuk. Bahan utama: 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian. Bumbu marinasi: 1/2 sendok teh garam.

1/2 sendok teh MSG.

1 sendok makan ketumbar bubuk.

1 sendok teh kunyit bubuk. Bahan pelengkap dan bumbu kuah: 5 buah tahu kuning, goreng hingga kering.

1 liter air.

6 sendok makan kecap manis.

1 sendok makan kaldu jamur.

1/4 sendok makan garam.

1/4 sendok teh merica bubuk. Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih Marinasi ayam terlebih dahulu. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu, lalu diamkan beberapa saat agar bumbu meresap. Siapkan bumbu iris. Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian iris tipis. Potong cabai rawit sesuai selera dan sisihkan. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Aduk hingga mulai layu dan mengeluarkan aroma harum. Tambahkan rempah-rempah. Masukkan daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis ke dalam tumisan. Aduk kembali agar aromanya keluar dan tercampur dengan bumbu lainnya. Masukkan pala bubuk. Tambahkan pala bubuk, lalu aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata. Pastikan menggunakan api sedang agar bumbu tidak mudah gosong. Masukkan potongan ayam. Tambahkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam panci. Aduk perlahan sampai ayam tercampur dengan tumisan bumbu dan berubah warna pada bagian luarnya. Tambahkan kecap manis. Tuangkan kecap manis ke dalam masakan. Aduk hingga seluruh potongan ayam terbalut kecap dan bumbu merata. Tuangkan air dan bumbui kuah. Masukkan sekitar 1 liter air, kemudian tambahkan kaldu jamur, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga semua bahan tercampur. Masak hingga ayam matang. Biarkan semur mendidih dan masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai ayam empuk serta kuah menyusut sesuai kekentalan yang diinginkan. Sesekali aduk agar bumbu merata dan tidak menempel di dasar panci. Masukkan tahu goreng. Setelah kuah mulai mengental dan bumbu meresap, tambahkan tahu kuning yang sudah digoreng. Aduk perlahan supaya tahu tidak hancur dan biarkan sebentar hingga menyerap kuah semur. Angkat dan sajikan. Setelah ayam matang dan rasa bumbu sesuai selera, matikan kompor. Pindahkan semur ayam ke dalam wadah saji. Semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu goreng siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan kuah kecap dan rempahnya semakin terasa nikmat. Selamat mencoba resep semur ayam ala rumahan ini untuk hidangan keluarga!