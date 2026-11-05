Praktis untuk Sarapan, Ini Resep Nasi Kuning Rice Cooker dengan Lauk Ayam Suwir

JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang sering hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu menjadi sajian yang menggugah selera. Cita rasanya yang gurih dengan aroma khas kunyit dan santan membuat nasi kuning memiliki banyak penggemar. Apalagi jika disajikan bersama aneka pelengkap seperti ayam suwir serundeng, telur dadar, mentimun, dan taburan bawang goreng. Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan panci atau kukusan. Kamu bisa memanfaatkan rice cooker untuk menghasilkan nasi kuning yang pulen, harum, dan bumbunya meresap. Cara ini cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan spesial tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang praktis dibuat menggunakan rice cooker. Perpaduan nasi berbumbu gurih dan ayam dengan taburan kelapa ini cocok dijadikan menu makan bersama keluarga. Bahan bumbu dasar kuning: Bahan nasi kuning: Bahan ayam suwir serundeng: Bahan pelengkap: 1. Siapkan bumbu dasar kuning Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu sampai harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi menjadi dua bagian untuk membuat nasi kuning dan ayam suwir. 2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker
Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
Cara Membuat Nasi Kuning Rice Cooker dengan Ayam Suwir Serundeng
JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang sering hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu menjadi sajian yang menggugah selera.
Cita rasanya yang gurih dengan aroma khas kunyit dan santan membuat nasi kuning memiliki banyak penggemar. Apalagi jika disajikan bersama aneka pelengkap seperti ayam suwir serundeng, telur dadar, mentimun, dan taburan bawang goreng.
Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan panci atau kukusan. Kamu bisa memanfaatkan rice cooker untuk menghasilkan nasi kuning yang pulen, harum, dan bumbunya meresap.
Cara ini cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan spesial tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang praktis dibuat menggunakan rice cooker. Perpaduan nasi berbumbu gurih dan ayam dengan taburan kelapa ini cocok dijadikan menu makan bersama keluarga.
Bahan bumbu dasar kuning:
Bahan nasi kuning:
Bahan ayam suwir serundeng:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan bumbu dasar kuning
Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut.
Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu sampai harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi menjadi dua bagian untuk membuat nasi kuning dan ayam suwir.
2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker
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