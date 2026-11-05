Praktis untuk Sarapan, Ini Resep Nasi Kuning Rice Cooker dengan Lauk Ayam Suwir

Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng yang Hanya Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang sering hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu menjadi sajian yang menggugah selera. Cita rasanya yang gurih dengan aroma khas kunyit dan santan membuat nasi kuning memiliki banyak penggemar. Apalagi jika disajikan bersama aneka pelengkap seperti ayam suwir serundeng, telur dadar, mentimun, dan taburan bawang goreng. Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan panci atau kukusan. Kamu bisa memanfaatkan rice cooker untuk menghasilkan nasi kuning yang pulen, harum, dan bumbunya meresap. Cara ini cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan spesial tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur. Baca Juga:Resep Chicken Popcorn Rumahan dengan Bumbu Sederhana, Cocok untuk Camilan Keluarga Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang praktis dibuat menggunakan rice cooker. Perpaduan nasi berbumbu gurih dan ayam dengan taburan kelapa ini cocok dijadikan menu makan bersama keluarga. Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng Bahan bumbu dasar kuning: 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah kacang mede

20 gram kunyit

3 sdm minyak Bahan nasi kuning: 500 gram beras

675 ml air

50 ml santan

½ bagian bumbu dasar kuning

1 batang serai

1 iris jahe

1 jempol lengkuas

3 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

1 lembar daun pandan

1 sdt garam

2 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica Bahan ayam suwir serundeng: 350 gram dada ayam filet

60 gram kelapa parut

½ bagian bumbu dasar kuning

1 jempol lengkuas

1 batang serai

350 ml air

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

20 gram gula merah

½ sdt garam

1 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica Bahan pelengkap: 2 butir telur

⅛ sdt garam

Mentimun secukupnya

Daun kemangi secukupnya

Bawang goreng secukupnya Cara Membuat Nasi Kuning Rice Cooker dengan Ayam Suwir Serundeng 1. Siapkan bumbu dasar kuning Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu sampai harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi menjadi dua bagian untuk membuat nasi kuning dan ayam suwir. 2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker