Resep Fuyunghai Ayam, Telur Goreng Tebal dengan Saus Asam Manis

JawaPos.com - Bosan dengan menu telur goreng yang itu-itu saja? Fuyunghai bisa menjadi pilihan untuk membuat olahan telur terasa lebih istimewa. Hidangan yang dikenal sebagai salah satu menu Chinese food ini memadukan telur dengan potongan ayam cincang dan sayuran, kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan.

Tidak hanya mengandalkan telur, fuyunghai juga menggunakan campuran tepung terigu, tepung beras, dan maizena untuk menghasilkan tekstur yang lebih padat. Wortel, kol, serta daun bawang memberikan tambahan rasa dan tekstur pada setiap gigitan. Hidangan ini semakin lengkap dengan saus asam manis yang memiliki perpaduan rasa tomat, gula, kecap asin, dan sedikit cuka.

Resep fuyunghai ayam ini dibagikan oleh akun Instagram @koh_aming. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan bisa dijadikan inspirasi menu makan keluarga. Selain disantap bersama nasi hangat, fuyunghai juga cocok dijadikan variasi bekal agar menu sehari-hari tidak terasa membosankan.

Bahan

Bahan fuyunghai:

4 butir telur

100 gram ayam fillet, cincang

50 gram wortel

75 gram kol

1 batang daun bawang

1 sdm tepung terigu

1 sdm tepung beras

3 sdm tepung maizena

1/4 sdt baking powder

1 sachet bawang putih bubuk

1 sachet merica bubuk

1 sdt garam

1 buah bawang bombay

Minyak goreng secukupnya



Bahan saus asam manis:

3 sdm saus tomat

2 sdm gula pasir

1 sdm kecap asin

1 sdt cuka

2 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt merica bubuk

1 sdt tepung maizena

125 ml air

Cara Pembuatan

1. Cuci wortel dan kol hingga bersih. Potong wortel menjadi bentuk korek api atau cincang kecil, iris tipis kol, dan potong daun bawang. Cincang ayam fillet hingga berukuran kecil agar mudah tercampur dengan telur.

2. Pecahkan telur ke dalam wadah berukuran cukup besar. Masukkan ayam cincang, wortel, kol, dan daun bawang. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Tambahkan tepung terigu, tepung beras, maizena, baking powder, bawang putih bubuk, merica bubuk, dan garam. Aduk kembali hingga membentuk adonan yang merata dan tidak menggumpal.

4. Iris bawang bombay sesuai selera. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bawang bombay hingga harum. Sisihkan untuk digunakan sebagai pelengkap atau campuran saus.

5. Panaskan minyak yang cukup banyak dalam wajan. Tuangkan adonan fuyunghai, kemudian goreng dengan api sedang hingga bagian bawahnya matang dan berwarna kecokelatan. Balik secara perlahan agar kedua sisinya matang merata.

6. Setelah fuyunghai matang dan bagian tengahnya tidak lagi basah, angkat lalu tiriskan. Pastikan ayam cincang di dalam adonan sudah matang sempurna sebelum disajikan.

7. Untuk membuat saus, campurkan saus tomat, gula pasir, kecap asin, cuka, bawang putih bubuk, merica bubuk, dan air ke dalam panci. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

8. Masak saus menggunakan api sedang hingga mulai mendidih. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, kemudian tuangkan ke dalam saus sambil terus diaduk hingga mengental.

9. Setelah saus mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan api. Letakkan fuyunghai di atas piring saji, kemudian siram dengan saus asam manis atau sajikan secara terpisah.

Fuyunghai ayam menawarkan kombinasi rasa gurih dari telur dan ayam dengan tambahan sayuran yang membuat teksturnya lebih beragam. Saus asam manis menjadi pelengkap yang membuat hidangan ini terasa semakin nikmat, terutama ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Agar hasilnya tidak mudah hancur saat dibalik, gunakan wajan antilengket dan pastikan bagian bawah fuyunghai sudah cukup kokoh sebelum dibalik. Saus juga sebaiknya disiram sesaat sebelum disajikan agar tekstur bagian luar telur goreng tetap terjaga. Menu sederhana ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang lebih bervariasi.