Dijamin Bikin Nambah Nasi, Ini Resep Semur Ayam Rumahan yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu sajian rumahan yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga.
Olahan ayam dengan kuah kecap yang kaya rasa ini bisa menjadi pilihan menu untuk makan siang maupun makan malam. Apalagi jika ditambahkan tahu goreng yang mampu menyerap bumbu semur sehingga cita rasanya semakin nikmat.
Kabar baiknya, membuat semur ayam sendiri di rumah tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Proses memasaknya pun cukup sederhana dan bisa dilakukan menggunakan peralatan dapur sehari-hari.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu yang bisa kamu coba di rumah.
Bahan bumbu tumis:
Bahan utama:
Bahan marinasi ayam:
Bahan pelengkap dan bumbu kuah:
1. Marinasi potongan ayam
Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan ayam yang sudah dipotong menjadi 12 bagian.
Tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu secara merata.
Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap dan rasa ayam menjadi lebih gurih.
2. Siapkan bawang dan cabai
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