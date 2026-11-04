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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 5 November 2026 | 04.07 WIB

Dijamin Bikin Nambah Nasi, Ini Resep Semur Ayam Rumahan yang Mudah Dibuat

Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu sajian rumahan yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga.

Olahan ayam dengan kuah kecap yang kaya rasa ini bisa menjadi pilihan menu untuk makan siang maupun makan malam. Apalagi jika ditambahkan tahu goreng yang mampu menyerap bumbu semur sehingga cita rasanya semakin nikmat.

Kabar baiknya, membuat semur ayam sendiri di rumah tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Proses memasaknya pun cukup sederhana dan bisa dilakukan menggunakan peralatan dapur sehari-hari.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu yang bisa kamu coba di rumah.

Bahan-Bahan Semur Ayam

Bahan bumbu tumis:

  • 7 siung atau 40 gram bawang merah
  • 5 siung atau 22 gram bawang putih
  • 1 buah atau 3 gram cabai rawit
  • 2 buah cengkeh
  • 1 batang kayu manis
  • 5 lembar daun jeruk
  • ¼ sdt pala bubuk

Bahan utama:

  • 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian

Bahan marinasi ayam:

  • ½ sdt garam
  • ½ sdt MSG
  • 1 sdm ketumbar bubuk
  • 1 sdt kunyit bubuk

Bahan pelengkap dan bumbu kuah:

  • 5 buah tahu kuning, goreng hingga kering
  • 1 liter air
  • 6 sdm kecap manis
  • 1 sdm kaldu jamur
  • ¼ sdm garam
  • ¼ sdt merica bubuk
  • Minyak goreng secukupnya untuk menumis

Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih

1. Marinasi potongan ayam

Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan ayam yang sudah dipotong menjadi 12 bagian.

Tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu secara merata.

Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap dan rasa ayam menjadi lebih gurih.

2. Siapkan bawang dan cabai

Editor: Setyo Adi Nugroho
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