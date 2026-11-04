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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 5 November 2026 | 03.52 WIB

Resep Nasi Kuning Lengkap dengan Ayam Suwir Serundeng, Cocok untuk Acara Spesial

Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng yang Hanya Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas yang kerap disajikan dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat.

Perpaduan nasi yang gurih dengan aroma kunyit, santan, dan aneka rempah membuat nasi kuning terasa begitu menggugah selera. Apalagi jika disajikan bersama ayam suwir serundeng, telur, mentimun, serta taburan bawang goreng.

Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan panci khusus atau kukusan. Kamu cukup memanfaatkan rice cooker yang tersedia di rumah untuk menghasilkan nasi kuning dengan tekstur pulen dan rasa yang nikmat.

Cara memasaknya juga relatif sederhana sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba membuat hidangan spesial tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang praktis dan bisa dibuat hanya menggunakan rice cooker.

Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng

Bahan bumbu dasar kuning:

  • 5 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 10 buah kacang mede
  • 20 gram kunyit
  • 3 sdm minyak

Bahan nasi kuning:

  • 500 gram beras
  • 675 ml air
  • 50 ml santan
  • ½ bagian bumbu dasar kuning
  • 1 batang serai
  • 1 iris jahe
  • 1 jempol lengkuas
  • 3 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 1 lembar daun pandan
  • 1 sdt garam
  • 2 sdt kaldu jamur atau penyedap
  • ¼ sdt merica

Bahan ayam suwir serundeng:

  • 350 gram dada ayam filet
  • 60 gram kelapa parut
  • ½ bagian bumbu dasar kuning
  • 1 jempol lengkuas
  • 1 batang serai
  • 350 ml air
  • 2 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 20 gram gula merah
  • ½ sdt garam
  • 1 sdt kaldu jamur atau penyedap
  • ¼ sdt merica

Bahan pelengkap:

  • 2 butir telur
  • ⅛ sdt garam
  • Mentimun secukupnya
  • Daun kemangi secukupnya
  • Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng

1. Siapkan bumbu dasar kuning

Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang lembut.

Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu hingga mengeluarkan aroma harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir.

2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker

Editor: Setyo Adi Nugroho
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