Resep Nasi Kuning Lengkap dengan Ayam Suwir Serundeng, Cocok untuk Acara Spesial

JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas yang kerap disajikan dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat.
Perpaduan nasi yang gurih dengan aroma kunyit, santan, dan aneka rempah membuat nasi kuning terasa begitu menggugah selera. Apalagi jika disajikan bersama ayam suwir serundeng, telur, mentimun, serta taburan bawang goreng.
Menariknya, membuat nasi kuning yang lezat ternyata tidak harus menggunakan panci khusus atau kukusan. Kamu cukup memanfaatkan rice cooker yang tersedia di rumah untuk menghasilkan nasi kuning dengan tekstur pulen dan rasa yang nikmat.
Cara memasaknya juga relatif sederhana sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba membuat hidangan spesial tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang praktis dan bisa dibuat hanya menggunakan rice cooker.
Bahan bumbu dasar kuning:
Bahan nasi kuning:
Bahan ayam suwir serundeng:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan bumbu dasar kuning
Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang lembut.
Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu hingga mengeluarkan aroma harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan bagi menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir.
2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker
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