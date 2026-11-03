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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 03.18 WIB

Camilan Sayur yang Bikin Ketagihan, Ini Resep Kembang Kol Krispi Saus Pedas

Resep Kembang Kol Krispi Pedas Manis yang Enak - Image

Resep Kembang Kol Krispi Pedas Manis yang Enak

JawaPos.com – Kembang kol merupakan salah satu sayuran yang mudah ditemukan dan sering diolah menjadi berbagai hidangan rumahan, seperti sup maupun tumisan.

Namun, sayuran ini ternyata juga bisa dikreasikan menjadi camilan yang menggugah selera. Salah satunya adalah kembang kol krispi dengan balutan saus pedas manis yang memiliki perpaduan rasa gurih, renyah, dan sedikit pedas.

Teksturnya yang garing di bagian luar serta lembut di bagian dalam membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja. Selain dijadikan camilan saat bersantai, kembang kol krispi juga bisa menjadi lauk pendamping nasi.

Proses pembuatannya cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh. Bahkan, kamu bisa memilih menggunakan air fryer atau menggorengnya langsung sesuai peralatan yang tersedia di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat kembang kol krispi saus pedas manis yang praktis untuk dicoba.

Bahan-bahan Kembang Kol Krispi

  • 250 gram kembang kol
  • 700 ml air
  • 1 sendok makan garam

Bahan Adonan Basah

  • 80 gram tepung bumbu serbaguna
  • ½ sendok teh paprika bubuk (opsional)
  • ½ sendok teh oregano kering (opsional)
  • 1 butir telur
  • 50 ml air

Bahan Saus Pedas Manis

  • 3 sendok makan mentega tawar atau margarin
  • 3 sendok makan saus sambal
  • 3 sendok makan saus sambal Bangkok
  • 2 siung bawang putih
  • 1–2 sendok teh air perasan lemon
  • 1 sendok teh gula pasir

Bahan Saus Cocolan

  • 3 sendok makan plain yogurt
  • 50 gram mayones
  • 1–2 sendok teh air perasan lemon (opsional)
  • ¼ sendok teh parsley kering
  • 1 sendok makan bawang bombai cincang
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula pasir
  • 1 sendok makan air

Bahan Pelapis

  • Tepung roti putih secukupnya

Cara Membuat Kembang Kol Krispi Saus Pedas Manis

  1. Bersihkan dan potong kembang kol

    Potong kembang kol menjadi beberapa bagian berukuran sedang. Siapkan wadah berisi air dan garam, kemudian rendam potongan sayuran selama kurang lebih 10–15 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan hingga airnya berkurang.

  • Siapkan adonan pelapis

    Masukkan telur, air, tepung bumbu serbaguna, paprika bubuk, dan oregano kering ke dalam mangkuk. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan menghasilkan adonan yang sesuai untuk melapisi kembang kol.

  • Balurkan kembang kol ke dalam adonan

    Masukkan potongan kembang kol ke dalam adonan basah. Aduk hingga seluruh permukaannya tertutup secara merata agar bumbu dapat menempel dengan baik.

  • Lapisi menggunakan tepung roti

    Ambil satu per satu potongan kembang kol, kemudian gulingkan ke dalam tepung roti putih sampai seluruh bagiannya terlapisi. Tahapan ini membantu menghasilkan tekstur renyah setelah dimasak.

  • Masak kembang kol hingga renyah

    Jika menggunakan air fryer, susun sebagian kembang kol di dalam keranjang dan olesi permukaannya dengan sedikit minyak. Panggang pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 15–18 menit hingga matang dan kecokelatan.

    • Sementara itu, sisa kembang kol bisa digoreng menggunakan minyak panas hingga berwarna keemasan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

  • Buat saus cocolan

    Siapkan mangkuk, kemudian campurkan mayones, plain yogurt, garam, gula pasir, bawang bombai cincang, parsley kering, dan air perasan lemon.

    • Aduk sampai semua bahan menyatu. Tambahkan air, lalu aduk kembali hingga mendapatkan tekstur saus yang lembut dan tidak terlalu kental.

  • Masak saus pedas manis

    Panaskan wajan, kemudian lelehkan margarin atau mentega. Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga mengeluarkan aroma harum.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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